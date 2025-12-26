Estudiantes, otro rival mítico para un CB Zamora crecido

Tras los recientes enfrentamientos contra Coruña y Obradoiro, el CB Zamora seguirá poniendo a prueba su gran nivel contra otro de los candidatos a lograr el ascenso a la Liga ACB, categoría en la que el Estudiantes madrileño llegó a ser todo un clásico y a plantarle cara a los mejores equipos españoles de basket. El club del Instituto Ramiro de Maetzu ha vuelto a confeccionar una plantilla de lujo para lo que es la Primera FEB y le ha vuelto a dar las riendas del juego al norteamericano afincado en España Jayson Granger que está mostrando un nivel altísimo como lo evidencian sus 12 puntos por partido, más de tres rebotes y más de cinco asistencias que le han llevado a ser el segundo mejor de la Liga en esta última faceta, sólo por detrás de Leo westermann, del Obradoiro. Granger es además el quinto jugador que más faltas recibe y figura entre los diez más valorados de la competición.

Pero el equipo estudiantil dispone de otros jugadores del máximo nivel como es el caso de Tanner Mc Grew, ala-pívot norteamericano que ha recorrido ya dos de los mejores equipos de la categoría como son Palencia y Fuenlabrada y ya figura como máximo reboteador del equipo. Lotanna Nwogbo, pese a ser el jugador que más faltas comete de la Liga, es toda una garantía en el juego interior; el italiano Patricio Garino cumple su segunda temporada en Estudiantes y es uno de los jugadores más utilizados por Toni Ten; y este año ha llegado al equipo el dominicano Omar Silverio. También ha llegado este año, procedente de Palencia, un jugador muy contrastado como es Juan Vaulet.

Y al frente de una plantilla muy bien armada esta Toni Ten, que ha dado el salto desde el club vecino Fuenlabrada por dos temporadas (2025-27).

Ten se quedó a las puertas de llevarse la final de la Final Four de Primera FEB en la pasada campaña y es un gran conocedor de la liga, ya que, desde que logró el ascenso con Amics Castelló a la LEB Oro, dirigió el banquillo del equipo en esta competición durante siete cursos (2015-2022). Ha sido también asistente de Zan Tabak en el Trefls Sopot de la TBL (2022-23); y finalmente volvió a la Primera FEB la pasada temporada a Fuenlabrada.

El Estudiantes está mostrando una gran regularidad pero parece un peldaño por debajo de los primeros equipos de la Liga como queda patente en los únicos tres partidos que ha perdido hasta el momento contra Palencia, Coruña y Obradoiro. Por ello, será un rival temible para un CB Zamora que le visita este domingo en el Movistar Arena de Madrid (12.30 horas) crecido tras la importante victoria de la pasada jornada contra el Alimerka Oviedo que le ha consolidado en puestos de play off, ocupando la sexta plaza de momento.

La Primera FEB no descansa esta Navidad y uno de los equipos con más problemas, el Palmer Mallorca, que figura en la última posición, todavía no ha anunciado qué entrenador sustituirá a Lucas Vitoriano que fue cesado esta misma semana. Por el momento es Juan Ignacio Díez de Acharán, ayudante de Vitoriano, el que dirige al equipo de forma provisional.

Pero el club balear no descansa y ayer mismo anunciaba el fichaje de Philip Alexander Scrubb, escolta canadiense que desembarca en el proyecto para "poner al servicio del club balear sus incontestables facultades en el juego ofensivo y su experiencia en la élite del baloncesto internacional". El jugador de 33 años ha disputado la máxima categoría turca este mismo curso en la disciplina del Aliaga Petkim Spor. Posee una trayectoria destacada en la ACB con Estudiantes (2019/20), Obradoiro (de 2021 23) y Leyma Coruña (el curso pasado). n