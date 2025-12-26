Cristina Lázaro da el salto a la élite europea en Masters

La nadadora zamorana Cristina Lázaro protagonizó una sólida actuación en Polonia, situándose entre las mejores masters de Europa y reafirmando su compromiso incondicional con los colores del Club Natación Zamora. Cristina Lázaro ha desarrollado una destacada carrera deportiva en el mundo del baloncesto como jugadora, árbitra y técnica en las últimas campañas que compatibiliza con la natación.

El Campeonato de Europa Máster de Natación, celebrado recientemente en la ciudad de Lublin, fue el escenario del último gran éxito de la zamorana que regresó de tierras polacas, tras completar un exigente programa de pruebas, logrando resultados que la consolidan en la élite continental de su categoría.

Lázaro demostró una gran versatilidad competitiva, participando en estilos y distancias muy diversas con los siguientes registros oficiales:

-200 Estilos: 3´25´´17 (11ª posición), rozando el ‘Top 10’ europeo.

-​50 Espalda: 43´01 (12ª posición).

-​100 Espalda: 1´32´´37 (13ª posición).

​-50 Mariposa: 37´32 (15ª posición).

​-100 Estilos: 1´31´´34 (21ª posición).

​Más allá de los tiempos y las clasificaciones, el CNZ ha querido poner en valor la figura de Cristina Lázaro como "pilar fundamental de nuestro equipo Máster". "Su participación en esta cita internacional no solo es un triunfo individual, sino el reflejo de un compromiso inquebrantable con los valores del equipo", señala el CNZ en una nota de prensa.

​Cristina Lázaro personifica "la disciplina y la pasión por la natación máster, llevando el nombre del club a las competiciones más prestigiosas del calendario europeo. Su esfuerzo diario y su disposición para representar nuestros colores son un espejo donde se miran tanto los nadadores más jóvenes como sus compañeros de equipo".

"Competir a este nivel requiere un sacrificio enorme, pero ver a Cristina defender cada brazada con ese orgullo por el club, es lo que realmente nos hace grandes", señalan desde la dirección técnica.

Copa Nadal

Guillem Pujol (CN Mataró), con un tiempo de 1:48, y Laura Rodríguez (CN Barcelona), con 2:02, pulverizaron este jueves los récords históricos de la tradicional Copa Nadal, disputada en las aguas del puerto de Barcelona.

Pujol, que el año pasado ya se convirtió en el nadador con más triunfos de la historia de la prueba, volvió a superarse. El catalán completó los 200 metros del recorrido rebajando en dos segundos el récord absoluto que él mismo había establecido en 2024 con 1´50´´9.

Pujol suma ya doce triunfos consecutivos en la Copa Nadal y amplía su propio récord histórico, dejando atrás definitivamente al olímpico Dani Serra, que logró diez victorias entre 1984 y 2013. n