Los arqueros zamoranos destacaron en su torneo navideño

El CD. Arqueros Zamora celebró el XXV Torneo Nacional de Navidad, valedero para el 5º RAUS nacional ( pruebas clasificatorias para el campeonato de España en sala), y el XII Trofeo Reny Picot, en el pabellón azul de la ciudad deportiva de Zamora . Las dos pruebas estaban dirigidas a todas las modalidades de tiro con arco: arco recurvo, arco compuesto, arco tradicional, arco longbow y arco desnudo y el club zamorano participó en todas menos en longbow. Y destacó David González que, siendo infantil, se atrevió a tirar como senior sobre una diana mucho más pequeña que la suya.

Jara Bartolomé y Beatria Manso, en el podio de arco recurvo. | CDAZ

No desentonaron los zamoranos, algo ya habitual. En el XXV Torneo Nacional, consistente en lanzar 60 flechas, destacaron por encima de los demás la cadete Jara Bartolomé, que también participó como senior, y Beatriz Manso al hacerse con el oro y la plata respectivamente en arco recurvo femenino, haciendo valer claramente la condición de favoritas.

En arco tradicional fue Benjamín Rodríguez quién subió a lo más alto del cajón. Era también uno de los favoritos y no dejó pasar la ocasión de hacerse valer.

En arco desnudo, la plata fue para José González que, sin hacer excesivo ruido, se va colando entre los mejores en una modalidad exigente. En arco recurvo masculino Manuel Vázquez, el novato, al acabar la primera manga estaba colocado en tercera posición, pero en la segunda “ el miedo a ganar”, como ocurre muchas veces en todos los deportes individuales, lo atenazó y descendió a la 5ª posición.

Otro tanto le pasó a un experimentado Ramiro Portales con arco compuesto, que pasó del tercero, a sólo dos puntos del segundo en la primera ronda, a séptimo al acabar. Mati Peña, con arco compuesto, a pesar de ser regular en sus marcas, esta vez no tuvo la suerte de cara y finalizó quinta.

Al acabar el XXV Torneo se dio paso al XII Trofeo Reny Picot, el torneo del queso como es popularmente conocido este trofeo que consiste en comenzar con una puntuación mínima a conseguir con tres flechas. Quien la alcanza, en las siguientes tres flechas, deberá hacer un punto más que en las anteriores. Así hasta llegar a 30 puntos. En este trofeo cada modalidad de las participantes es mixta. Es el torneo del K.O, una flecha lanzada regular te deja fuera, el foco mental debe ser máximo. Y aquí saltó la sorpresa, mayúscula y muy agradable para el club. Eric Herrero, participante por primera vez en el trofeo con arco recurvo había estado haciendo tiradas discretas, buenas para su nivel, pero nada más. Pero he aquí que se enchufó mentalmente con la competición y fue pasando rondas: 25-26-27-28-29, y ganó el codiciado queso de oveja de 3 kg reserva Reny Picot. Este tirador, cadete de la cantera zamorana, tiene mucho mérito ya que viene los viernes desde Puebla de Sanabria a entrenar en la escuela formativa del club. El esfuerzo es grande en todos los sentidos para él y familiares.

Además de Eric, Benjamín Rodríguez repetía premio y también se llevó el queso con arco tradicional. Fue el gran ganador de la mañana. Otro de los triunfadores fue Emilio Antuña, de Asturias, ganador del año pasado y que repetía de nuevo este año. En arco compuesto fue el salmantino Pedro Rodríguez Escudero el feliz ganador, no sin habérselo puesto muy difícil Mati Peña que en el 30 sólo pudo conseguir 29 puntos y el vallisoletano Joaquín Vázquez que no pasó de 28 puntos.

No fue una edición más ya que se celebraba el cuarto de siglo organizando una de las pruebas de más arraigo en Castilla y León, en España, y por supuesto en Zamora. En estos veinticinco años la evolución de esta prueba ha sido enorme, pasando de hacer los listados, dorsales, propaganda… casi a mano, a tenerlo todo digitalizado: ordenadores, programas informáticos, marcadores electrónicos de tiempo, marcadores individuales visibles para que los espectadores puedan ver cómo va la disputa de la prueba, megafonía, redes sociales, medios de comunicación… un cuarto de siglo en el que no ha parado el aumento de la masa social que forma en la actualidad el Club entre socios y simpatizantes que trabajan a destajo como voluntarios.

El Club quiso agasajar a los 85 deportistas participantes con una bolsa repleta de regalos de bienvenida donados por Gaza, y Repostar de Morales del Vino, y que fueron excelentemente acogidos. Quedaron en lista de espera algunos tiradores pero no pudieron ser más porque el pabellón no admite mayor capacidad. n