Tenis
El padre de Alcaraz, sobre el no a Ferrero: "Cada uno es libre de opinar con lo que sepa"
El técnico valenciano reconoció sentirse "dolido" por la ruptura, aunque con una "sensación de tranquilidad y de haber hecho los deberes"
EFE
Carlos Alcaraz González, padre del tenista número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz, declaró a EFE que "cada uno es libre de opinar con lo que sepa", sobre la ruptura con Juan Carlos Ferrero, entrenador de su hijo durante los últimos 7 años, desde que atleta de El Palmar (Murcia) tenía 15.
La persona más influyente en el actual líder de la ATP, que a sus 22 años tiene 24 títulos, incluidos 6 Grand Slam, no desveló el motivo de no renovar el contrato de Ferrero, que ha recibido el premio al mejor entrenador del año en la ATP.
Juan Carlos Ferrero reconoció en una entrevista, en el diario Marca, sentirse "dolido" por la ruptura, aunque con una "sensación de tranquilidad y de haber hecho los deberes", y desveló que no cierra la puerta para volver a trabajar en un futuro con el murciano, del que dice que tiene "posibilidades de ser el mejor tenista de la historia".
Una semana después de anunciarse la ruptura profesional entre tenista y técnico, éste señaló que había "ciertas cosas" en las que no estaban de acuerdo, pero que ni siquiera se sentaron a hablar de ello, y agregó "desde el entorno de Carlos" se pensó que lo mejor era dejarlo, lo que apunta al padre, quien declinó hacer más declaraciones.
- Renfe fleta un tren especial con destino a Madrid para incrementar la oferta de plazas: este es el día
- Zamora hace historia con tres finalistas en el Campeonato de España
- El Colegio de Abogados acuerda reprobar ante el CGPJ al juez Cimarra, que negó a abogados con ictus suspender actos judiciales
- El alcalde de un pueblo de Zamora relega a una silla infantil a la concejala que le denunció
- El refrán sobre Zamora que todo el mundo dice en España y que nació de la resistencia de la ciudad
- Nueve zamoranos que nos han dejado en 2025
- Lonja de Zamora (23 de diciembre de 2025): el precio de los lechones, sin cambios para Nochebuena
- Un municipio de Zamora recibe una ayuda de 238.000 euros con la que comprará seis viviendas para alquiler social