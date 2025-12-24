FÚTBOL / Primera RFEF
El Zamora jugará contra Unionistas el 11 de enero
El partido en el Reina Sofía se iniciará a las 16.00 a primera hora de la tarde como el encuentro contra Arenas del día 4
UtEl Zamora CF jugará el partido contra el Unionistas de Salamanca el próximo día 11 de enero a las 16.00 horas según anunció este martes la Federación Española. El equipo rojiblanco jugará también a primera hora de la tarde (16.30 h.) el primer partido de 2026 el domingo 4 de enero, éste en el Ruta de la Plata contra el Arenas vasco. Serán dos rivales que ocupan puestos en la zona media de la clasificación y, por lo tanto, asequibles para que el Zamora CF pueda sacar algo positivo de estos dos encuentros.
El equipo rojiblanco disfruta ya de las vacaciones navideñas tras las que comenzará a preparar estos dos encuentros de gran trascendencia en la marcha que lleva camino de los puestos de play off de ascenso que tienen los rojiblancos ya a solo un punto.
Pese al descanso el capitán Carlos Ramos acudió al torneo benéfico de fútbol sala en apoyo al Seminario Menor de San Atilano de Zamora, en una muestra de uso del deporte como herramienta de solidaridad y compromiso con quienes más lo necesitan.n
- El Colegio de Abogados acuerda reprobar ante el CGPJ al juez Cimarra, que negó a abogados con ictus suspender actos judiciales
- El alcalde de un pueblo de Zamora relega a una silla infantil a la concejala que le denunció
- Los bomberos de Zamora, de nuevo en pie de guerra: mil horas más de trabajo al año por decreto
- Un vendedor regala toda su mercancía en el mercado de El Puente tras saber que era millonario: le tocó 'El Gordo' en La Bañeza
- La 'broma' de tirarse de madrugada por el tobogán de hielo en Zamora tiene precio: esta es la multa
- Sanabria amanece, de nuevo, con complicaciones en sus carreteras debido a las nevadas
- El AVE de Zamora a País Vasco, un paso más cerca
- Liberada la parcela de Toro en la que se construirá el nuevo Parque de Bomberos