El Zamora jugará contra Unionistas el 11 de enero

UtEl Zamora CF jugará el partido contra el Unionistas de Salamanca el próximo día 11 de enero a las 16.00 horas según anunció este martes la Federación Española. El equipo rojiblanco jugará también a primera hora de la tarde (16.30 h.) el primer partido de 2026 el domingo 4 de enero, éste en el Ruta de la Plata contra el Arenas vasco. Serán dos rivales que ocupan puestos en la zona media de la clasificación y, por lo tanto, asequibles para que el Zamora CF pueda sacar algo positivo de estos dos encuentros.

El equipo rojiblanco disfruta ya de las vacaciones navideñas tras las que comenzará a preparar estos dos encuentros de gran trascendencia en la marcha que lleva camino de los puestos de play off de ascenso que tienen los rojiblancos ya a solo un punto.

Pese al descanso el capitán Carlos Ramos acudió al torneo benéfico de fútbol sala en apoyo al Seminario Menor de San Atilano de Zamora, en una muestra de uso del deporte como herramienta de solidaridad y compromiso con quienes más lo necesitan.n