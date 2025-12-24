El Torneo de Reyes convoca a la élite nacional

Más de un centenar de jugadores de primer nivel se darán cita en una nueva edición del Torneo de Reyes de Ajedrez que volverá a situarse en la élite de este tipo de competicines nacionales gracias a la participación de un buen número de madestros. La competición volverá a tener como sede el bar del Campus Universitario de Zamora los días 2 y 3 de enero según anunciaron los organizadores este martes en la rueda de prensa celebrada en Caja Rural.

El formato del torneo será "tipo festival" según anunció José Vaquero, presidente del CD Ajedrez Zaora, por lo que comenzará el viernes con una competición infantil con carácter de promoción y a continuación se desarrollará el Open Blitz en la modalidad relámpago a 3 minutos y 2 de incremento.

El sábado se desarrollará la prueba principal del fin de semana, el Open de Ajedrez Rápido con formado de 15+5 minutos a cuatro rondas por la mañana y otras cuatro por la tarde.

La organización ha establecido en 120 el número de jugadores con el fin de que no se produzcan desempeates demasiado largos.

Aurelio Antón, juez del torneo y responsable del torneo infantil, explicó que la intención es retomar el torneo que ya se celebrada en las primeras ediciones del Torneo de Reyes que se remontan a los años 70 y "hacía muchos años que no se celebraba. El objetivo es promocionar el ajedrez entre los niños y al tiempo es también un orgullo porque mi padre fue el director hace más de 35 años". El torneo tendrá el formato suizo a 6 rondas de 5+5 minutos.

El Torneo de Reyes ha vuelto a entrar en la élite de las competiciones nacionales como quedará patente con la participación de jugadores de primer nivel internacional como son el excampeón de España Eduardo Iturrizaga y ganador de la pasada edición y subcampeón de Europa este año en Ajedrez Relámpago; Aleksa Strikovic, campeón en 2020; el cubano Carlos Albornoz (2.600), el canadiense Petro Golubka; o Alexander Hofman, argentino.

En el acto de presentación intervino Laura Huertos, de Caja Rural, para destacar que el Torneo de Reyes "ya está marcado en el calendario de todos los zamoranos por el número de participantes que tiene", y mostró su agradecimiento por contar con Caja Rural para esta actividad "que tiene un carácter histórico". Por su parte, el diputado de Deportes, Juan del Canto, añadió el decidido apoyo de la institución provincial al Torneo y remarcó que "hay que agradecer al club su trabajo por que el ajedrez siga adelante en Zamora, acercándoselo a los niños y jóvenes a través de todas sus actividades".

Por su parte, el concejal del Ayuntamiento de Zamora Christoph Strieder destacó cómo el ajedrez "depara muchos beneficios educativos como es la concentración, la capacidad para resolver problemas, el pensamiento crítico, la creatividad y el respeto, entre los jóvenes y por ello, el Ayuntamiento de Zamora apoya este trabajo".n