La San Silvestre Zamorana Superará los mil atletas

La 46ª edición de la San Silvestre Zamorana volverá a superar este año la cifra de mil corredores según anunciaron ayer los representantes del club Atletismo Zamora que se encarga de organizar la prueba el 31 de diciembre desde su primera edición. Las inscripciones permanecen abiertas a los ciudadanos que deseen tomar parte en esta carrera que discurrirá por su ya tradicional circuito por las calles del casco antiguo sobre unos 3.500 metros abierta a corredores de todas las edades.

"La San Silvestre se mantiene con una vocación muy festiva y popular" y puntualizó que dada la fecha y la hora del 31 de diciembre, no se podría disputar sobre una distancia tan larga porque terminaría muy tarde y tampoco se puede contar con atletas llegados de fuera de la provincia por tratarse del día de Fin de Año". Pese a todo, la San Silvestre volverá a reunir a la élite del atletismo zamorano entre los que estarán Nerea Miguel y Diego Bravo, corredores del club organizador.

El circuito tendrá su salida y llegada en la Plaza Mayor para discurrir por San Torcuato, San Andrés, Plaza Mayor, Catedral y regreso hacia el punto de salida. Como en ediciones anteriores los corredores sub 10 y 12 recorrerán un circuito más corto de unos 1.600 metros.

Habrá premios para los tres primeros y una bolsa del corredor para los 30 primeros clasificados.

Teodoro de las Heras, representante de la organización, recordó que la San Silvestre nació hace casi 50 años y "allí estábamos algunos. Lo importante de esta carrera es la fiesta y no sólo el nivel de los participantes que lucharán por los primeros puestos", y anunció que Diego Bravo, tal vez el mejor corredor zamorano de la última década, ha decidido regresar al CA Zamora, en el que nació como atleta, para competir a partir de ahora. Bravo, que recientemente aprobo las oposiciones a la Judicatura, aseguró que "para mi es la mejor carrera del año, en la que más disfruto porque tiene un ambiente especial. Son tres kilómetros y medio, una distancia apta para cualquiera. El ambiente es muy bueno y nos permitirá acabar el año de la mejor forma posible. Estoy orgulloso de volver a correrla con la camiseta de Atletismo Zamora porque siempre ha sido mi club". n