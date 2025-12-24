Mariano González, subcampeón Autonómico de Becadas

El zamorano Mariano González Alejo se proclamó subcampeón de Castilla y León de becadas en el Campeonato celebrado en Modino (Leon).

Durante la prueba se abatieron 4 becadas entre los 24 deportistas que participaron y en damas quedó desierto el campeonato ya que ninguna de las dos consiguió abatir ninguna pieza.

Zamora tendrá sin embargo dos representantes en el próximo Campeonato de España que se celebrará en Asturias. Mariano González Alejo estará acompañado por Eva Rius Massot ya que la Federación Española concede dos plazas en ambas categorías y las femeninas serán otorgadas a las dos únicas participantes que estuvieron en Leon: Eva Rius y la burgalesa Mónica Ojeda.

El campeón de Castilla y León fue Juan Carlos Domínguez (León) con una pieza abatida, lo mismo que Mariano González, Igor Carballo (Avila) y Luis David Blanco (Valladolid). El resto de los 17 participantes no pudo abatir ninguna becada,entre ellos los zamoranos Ángel Álvarez y Ángel Fernández Genicio, que ocuparon el podio en el Campeonato Provincial.

Por otra parte, la Delegación Zamorana ha anunciado la organización de la primera edición de la Copa Zamora de Caza Menor con Perro que tendrá lugar en el coto de Figueruela de Sayago el próximo 17 de enero.

La prueba se disputará con perdices de repoblación previamente marcadas, aunque se podrá disparar sobre alguna becada que salga, paloma torcaz o zorro. Tanto conejo como liebre estarán prohibidos. La prueba se realizará sin jueces. n