Coste del cuartel de Monte la Reina (Toro)Multa por tirarse de madrugada por el tobogán de hielo de ZamoraComprobar Lotería Navidad
David Campano gana el Provincial Juvenil

La prueba contó con una buena participación de 19 jugadores

Varios de los participantes, durante el torneo. | CDAZ

m. l. s.

Zamora

El Campeonato Provincial de Edad de Ajedrez, correspondiente a la temporada 2026, se disputó en el Centro Social de Caja Rural y contó con un total de 19 jugadores, que es una participación muy buena para este tipo de competiciones.

Campeones

El torneo lo organizó la Delegación Zamorana de Ajedrez y el C.D. Ajedrez Zamora, contó con la colaboración de Caja Rural de Zamora y se jugó desde las 10:00 hasta las 13:00 finalizando con la entrega de trofeos de rigor.

El Campeonato Provincial se desarrolló dividiendo por categorías a los jugadores: Juvenil (U18), Cadete (U16), Infantil (U14), Alevín (U12), Benjamín (U10), y Pre Benjamín (U8) y los campeones de cada categoría fueron: David Campano (Juvenil), Angel Nodrid (Cadete), Samuel Peña (Infantil), Juan Martín (Alevín), Hugo Nemes (Benjamín), y Manuel Fernández (Pre Benjamín).

Las categorías se jugaron mediante liga a una vuelta en Infantil y Alevín, y el resto mediante match a doble partida.

El torneo transcurrió con toda normalidad y sin incidencias, fue arbitrado por los árbitros autonómicos Aurelio Antón y José Vaquero.n

