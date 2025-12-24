David Campano gana el Provincial Juvenil

El Campeonato Provincial de Edad de Ajedrez, correspondiente a la temporada 2026, se disputó en el Centro Social de Caja Rural y contó con un total de 19 jugadores, que es una participación muy buena para este tipo de competiciones.

Campeones

El torneo lo organizó la Delegación Zamorana de Ajedrez y el C.D. Ajedrez Zamora, contó con la colaboración de Caja Rural de Zamora y se jugó desde las 10:00 hasta las 13:00 finalizando con la entrega de trofeos de rigor.

El Campeonato Provincial se desarrolló dividiendo por categorías a los jugadores: Juvenil (U18), Cadete (U16), Infantil (U14), Alevín (U12), Benjamín (U10), y Pre Benjamín (U8) y los campeones de cada categoría fueron: David Campano (Juvenil), Angel Nodrid (Cadete), Samuel Peña (Infantil), Juan Martín (Alevín), Hugo Nemes (Benjamín), y Manuel Fernández (Pre Benjamín).

Las categorías se jugaron mediante liga a una vuelta en Infantil y Alevín, y el resto mediante match a doble partida.

El torneo transcurrió con toda normalidad y sin incidencias, fue arbitrado por los árbitros autonómicos Aurelio Antón y José Vaquero.n