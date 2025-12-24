CB Zamora irá a por todas en el Movistar Arena

El CB Zamora Caja Rural tendrá el orgullo de disputar su próximo partido en uno de los escenarios baloncestísticos míticos como es el Movistar Arena donde le esperará el Movistar Estudiantes este domingo a las 12.30 horas. Nunca ambos rivales habían estado tan cerca en cuanto a nivel deportivo y si en la pasada campaña, los del instituto Ramiro de Maetzu fueron claramente superiores en los dos primeros encuentros que disputaban en toda su historia, esta vez, las distancias parecen más cortas y nadie puede dar por derrotado de antemano al equipo que dirige Saulo Hernández.

El Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid (Movistar Arena) es un ejemplo de promoción deportiva y cultural, pero el baloncesto continúa siendo el impulso principal del recinto que, además de ser la sede del Real Madrid y el Movistar Estudiantes, ha sido escenario de numerosas competiciones internacionales, como partidos de la NBA, el Mundial de Baloncesto en 2014, la Final Four, o los Campeonatos del Mundo de Judo y Karate, así como la Copa Nacional de Fútbol Sala, entre otro.

La victoria ante Alimerka sirvió para retomar la racha de victoria del CBZ tras las dos previsibles derrotas ante Coruña y Obradoiro, y ahora llega otro de los grandes de la Liga, un Movistar que vuelve a aspirar a todo pese a que ocupe ya la cuarta posición de la clasificación a solo un triunfo del Obradoiro que es segundo. Los madrileños han perdido solo tres partidos y ante rivales muy potentes como son Palencia (83-52), Coruña (87-92) y Obradoiro (78-79) pero también puede tener un día muy acertado como ya le ocurrió al Estudiantes en su visita al farolillo rojo Palmer al que solo pudo imponerse por un apretado 64-68.

Precisamente el Palmer ha sido noticia en las últimas horas tras conocerse el cese de su entrenador Lucas Victoriano. El técnico argentino dirigió al club balear en siete encuentros oficiales, seis en la Primera FEB y uno en la Copa de España. La entidad isleña quisoexpresar "su agradecimiento a Victoriano por la profesionalidad mostrada durante su estancia en el equipo y le desea mucha suerte en sus futuros retos y desafíos".

La calamitosa imagen ofrecida frente al Obradoiro en el Palau, en la derrota más abultada de la historia de la segunda categoría del baloncesto español -70 puntos de diferencia-, ha colmado la paciencia de la directiva que preside Vicenç Palmer, que ahora debe decidir el sustituto. De momento, el entrenador ayudante, Juan Ignacio Díez de Acharán, se hará cargo del equipo de forma interina.

A las puertas del derbi ante el Fibwi Mallorca de este próximo domingo a las 12 horas, la entidad turquesa está obligada a una reacción porque este curso está lleno de contratiempos y malas decisiones que le dejan en una situación comprometida. La sorprendente dimisión del técnico Marco Justo, y el hecho de que ya hayan pasado la friolera de dieciocho jugadores en lo que se lleva de curso lo evidencia. "Pido perdón a la directiva y a la afición, la imagen ha sido lamentable", dijo ante los periodistas el propio Lucas Victoriano tras la derrota ante el Obradoiro en un descalabro que ha tenido mucha repercusión a nivel nacional por la escandalosa diferencia en el marcador. Ahora el que fuera el prestigioso jugador internacional argentino y que militó en el Real Madrid y Lleida, entre otros, tiene que hacer las maletas y abandonar el banquillo de Son Moix.

Como era de esperar, el buen hacer del Caja Rural CB Zamora ante Oviedo ha tenido un reflejo inmediato en las estadísticas de los jugadores. Colby Rogers volvió a destacar por su potencial siendo, con 28 puntos, en segundo máximo anotador de la jornada, solo superado por Raúl Lobaco, precisamente del Alimerka, que sumó 30 puntos durante el choque. Del mismo modo, Toni Naspler también lideró uno de los rankings siendo con 7 uno de los máximos asistentes de la jornada.n