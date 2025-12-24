Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BM Zamora despide el año con su Torneo de Navidad

Los participantes en el encuentro de la cantera pistacho

M. L. S.

Zamora

El Pabellón Ángel Nieto fue escenario del tradicional Torneo de Navidad del Balonmano Zamora, una jornada muy especial que reunió a toda la cantera del club para despedir el año de la mejor manera posible: jugando, compartiendo y celebrando el balonmano. Desde primera hora de la mañana, los diferentes equipos de base del Balonmano Zamora disputaron partidos entre sí en un ambiente festivo y familiar, con las gradas llenas de familiares, amigos y aficionados que no quisieron perderse una cita marcada por la ilusión, el compañerismo y el espíritu navideño.

El torneo sirvió como punto de encuentro para jugadores y jugadoras de todas las edades, reforzando los valores que el club promueve desde sus inicios: el respeto, el trabajo en equipo, la convivencia y la pasión por el deporte. La jornada puso en valor el crecimiento de la cantera y el excelente ambiente que se vive dentro de la entidad pistacho.

El Club Balonmano Zamora valora muy positivamente el desarrollo del torneo y la gran respuesta de las familias, destacando la importancia de este tipo de iniciativas para fortalecer el sentimiento de pertenencia y cerrar el año compartiendo balonmano en un entorno cercano y saludable.

