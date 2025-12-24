BM Zamora despide el año con su Torneo de Navidad

El Pabellón Ángel Nieto fue escenario del tradicional Torneo de Navidad del Balonmano Zamora, una jornada muy especial que reunió a toda la cantera del club para despedir el año de la mejor manera posible: jugando, compartiendo y celebrando el balonmano. Desde primera hora de la mañana, los diferentes equipos de base del Balonmano Zamora disputaron partidos entre sí en un ambiente festivo y familiar, con las gradas llenas de familiares, amigos y aficionados que no quisieron perderse una cita marcada por la ilusión, el compañerismo y el espíritu navideño.

El torneo sirvió como punto de encuentro para jugadores y jugadoras de todas las edades, reforzando los valores que el club promueve desde sus inicios: el respeto, el trabajo en equipo, la convivencia y la pasión por el deporte. La jornada puso en valor el crecimiento de la cantera y el excelente ambiente que se vive dentro de la entidad pistacho.

El Club Balonmano Zamora valora muy positivamente el desarrollo del torneo y la gran respuesta de las familias, destacando la importancia de este tipo de iniciativas para fortalecer el sentimiento de pertenencia y cerrar el año compartiendo balonmano en un entorno cercano y saludable.