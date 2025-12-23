Zamora hace historia con tres finalistas en el Campeonato de España

La provincia de Zamora ha hecho historia al clasificar a tres representantes en la final del Campeonato de España de Galgos que se celebrará en Nava del Rey durante el próximo mes de enero. Dos perras de propietario zamorano y otra que compite con el club Arcenillas serán las que disputen la fase final en la que se darán cita los 16 mejores galgos de la temporada.

Los seguidores de Malina de Pérez Valentín. | RFEG

Arcenillas consiguió su clasificación ante el Virgen de la Morenita vallisoletano y comenzaron con una liebre cerca de los majuelos de 1:12 en la que la perra de Ataquines, con collar rojo, conseguía el punto. No mucho más tarde y ya en el centro del corredero correrían una liebre de 1´32, pero en la que hubo segunda pitada, por lo que el tiempo oficial se declaró en 1´14 y la perra de collar blanco conseguía el empate. El domingo, disputaron hasta cuatro carreras nulas de 41 51, 20 segundos y la última de 2´08 en la que los jueces daban falta de apreciación. Los propietarios de la perra de Ataquines, pidieron revisión veterinaria de su representante y Nora fue retirada por lesión, dejando el camino libre a la representante de Arcenillas Húngara de Francucelu, de propietarios salmantinos, que se clasificaba para la final de Nava.

Con el estandarte del club Ibérico de Salamanca compitieron los hermanos Daniel y Ricardo García enfrentándose al club La Perrita (Valladolid). Esta collera comenzó con una bonita carrera de 1:´25 en la que, con dos pañuelos a su favor y uno en contra, la perra de Ibérico se hacía con el primer punto de la eliminatoria. Ya por la tarde disputaron una liebre nula de 35´´, que se embolaba y no se desacía de sus perseguidores. En La Vellés continuó la competición el domingo y en una carrera justa de tiempo con 55 segundos, el punto fue para la perra barcina de collar blanco, que le daba la clasificacion al club Ibérico y a una de las dos hijas de Pasodoble de Giralda, el macho con el que crían los hermanos García, que estarán en Nava, ya que Malina de Pérez Valentín también es su hija. Malina puede lograr su segundo título nacional ya que este mismo año se proclamó subcampeona de España de Regates.

El derbi zamorano que protagonizaron Malina y Sandy se vio deslucido por el mal estado físico de la perra del club Baltuana que no estuvo al nivel que es capaz de dar y que los aficionados pudieron disfrutar en las fases anteriores. Tras pensarse mucho si retiraban a la galga, el propietario de Sandy, Diego Senovilla, decidió que compitiese pero la perra del club Virgen del Agua se imponía finalmente en dos liebres cortas que duraron 1´05 y 1´22 Pese a competir con un club segoviano, Malina de Pérez Valentín es propiedad de Daniel Lozano, de Villamor de los Escuderos. Es hija de Pasodoble de Giralda, como queda dicho, y de Talía de Melende.

En la collera restante de las finales se medían El Chabolo y Nava que el sábado salieron hasta cuatro veces de traílla e hicieron tres carreras nulas de 36´´, 1´08 de tiempo total aunque solo estuvieron 12 segundos juntas las perras, y la última al final de la tarde de 51´´ . El domingo, en Medina del Campo, se resolvía la eliminatoria en favor de la vallisoletana en dos carreras de 1´40 y 58´´ y Gata de el Carracillo se hacía con el paso al nacional.n