El Zamora CF mejora en 6 puntos su rendimiento respecto a 2024

El Zamora CF llega al parón de Navidad con buenas sensaciones, una mejoría en su juego, que se ve reflejada en los resultados, y con los deberes hechos: a un punto de la zona de play-off, esa que quieren ocupar al término de la temporada regular. Lo cierto es que ahora mismo el plantel rojiblanco es uno de los que está más en forma y es, junto con el líder, el Tenerife, el que lidera la clasificación de las últimas cinco jornadas con 13 puntos en cinco compromisos (cuatro victorias ante Talavera, Osasuna B, Cacereño y Guadalajara, y un empate frente al Madrid Castilla). Ese impulso permite a los jugadores irse de vacaciones con 26 puntos en el casillero y situarse a las puertas de la fase de ascenso, un panorama muy óptimo y que permite encarar el tramo final de la primera vuelta y la segunda mitad del campeonato con un sentimiento muy positivo, conscientes todos de que todavía hay mucho por hacer, teniendo en cuenta, además, la entidad de los rivales que tienen por delante.

Tabla de clasificación

En estos momentos el liderato sigue siendo para el Tenerife con 38 puntos, cumpliendo con su papel de gran favorito. Le siguen con 33 puntos el Celta Fortuna; Ferrol con 30; Madrid Castilla que suma 28 y Pontevedra con 27. Con los mismos puntos, aunque ya fuera de play-off, está el Avilés y después el Zamora de Óscar Cano, en plena línea ascendente pero seguido de cerca por Athletic B (25), Mérida (24) y Lugo (23), lo que ratifica la gran igualdad que existe en la categoría. Ya decimoprimero se encuentra el próximo rival de los de la capital del Duero, el Arenas, que acumula 21 puntos, y justo después se colocan Unionistas y Barakaldo, ambos con 20, Ourense y Arenteiro (19). A partir de ahí, se ven a los equipos en descenso actualmente como son Talavera (18), Osasuna (18), Ponferradina (17), Guadalajara (17) y Cacereño que con 15 puntos cierra la clasificación.

Una comparativa que ofrece eperanz

Los buenos números del Zamora son todavía más esperanzadores si se comparan con los del año pasado. En 2024 por estas fechas, el equipo llegó al parón navideño en el puesto décimo tercero con 5 triunfos, 5 empates y 7 derrotas en las primeras 17 jornadas, lo que sumaba un total de 20 puntos al casillero de un vestuario que lideraba Juan Sabas y que mejoraba en mucho a la situación que se vivía en 2021, ya con Yago Iglesias en el banquillo, cuando a estas alturas tan solo se tenían 13 puntos acumulados.

El panorama, por tanto, es positivo para una plantilla que prefiere ir jornada a jornada y que en estos momentos ya disfruta de sus merecidas vacaciones de navidad. Los futbolistas están citados el 29 de diciembre para reanudar el trabajo y preparar su primero compromiso de 2026 ante el Arenas de Getxo.