GALGOS: COPA ZAMORA

Valmoro, Galgueros Tierra de Campos, Tobar y Bahillo se clasifican para cuartos de final

Los cuartos de final se disputarán este fin de semana en un corredero todavía por decidir

Enganche del Vírgen de la Hiniesta-El Bahillo de octavos de final. | CPZG

Manuel López-Sueiras

Zamora

El corredero de Granja de Moreruela acogió la segunda y última jornada de los octavos de final de la Copa Zamora que deparó una alta calidad de las liebres, con todas las puntuables por encima de los dos minutos.

Valmoro eliminó al Fandango tras correr una liebre nula de 35 segundosy la válida de 2´15, según informó la organización de la Copa.

En la sexta collera, se enfrentaron Galgueros en Tierra de Campos y Duero, con victoria para el primer club en una carrera de 2´11. En la séptima, El Tobar eliminó a Guareña en una liebre de 2´24, aunque tan sólo corrieron juntos los perros 2´09. Por último, el Bahillo dio cuenta del Vírgen de la Hiniesta en una liebre de 2´05.

Las primeras colleras se disputaron en el corredero de Fuentes de Ropel y tras el sorteo oportuno, los cuartos de final quedan de la siguiente forma: Tobar-Diamante, Santa Cristina de la Polvorosa-Tomillar, Galgueros en Tierras de Campos-Valmoro y El Bahillo-Moreruela. La organización espera poder disputar esta fase de la Copa Zamora este fin de semana aunque todavía no se ha podido concretar en qué correderos. n

