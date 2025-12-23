Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Miguel Romasanta, nuevo entrenador del Noname

Sustituye en el banquillo a Miguel Losada, cesado este mismo martes

Miguel Romasanta.

Miguel Romasanta. / NNC

Manuel López-Sueiras

Manuel López-Sueiras

Miguel Romasanta será el entrenador del Noname Club de Zamora para lo que resta de temporada según ha anunciado este martes el club zamorano. Romasanta sustituirá en el banquillo a Miguel Losada que fue cesado este mismo martes por los malos resultados que ha acumulado en equipo en su primer año en Regional de Aficionados y que le han llevado a ocupar la antepenúltima posición en el grupo B lo que significa estar con un pie en el descenso a Provincial desde donde ascendieron este año los zamoranos.

Romasanta ha desarrollado sus últimos años como entrenador en la cantera del Zamora CF donde consiguió el ascenso del equipo cadete a Autonómica.

