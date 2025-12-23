Miguel Romasanta, nuevo entrenador del Noname
Sustituye en el banquillo a Miguel Losada, cesado este mismo martes
Miguel Romasanta será el entrenador del Noname Club de Zamora para lo que resta de temporada según ha anunciado este martes el club zamorano. Romasanta sustituirá en el banquillo a Miguel Losada que fue cesado este mismo martes por los malos resultados que ha acumulado en equipo en su primer año en Regional de Aficionados y que le han llevado a ocupar la antepenúltima posición en el grupo B lo que significa estar con un pie en el descenso a Provincial desde donde ascendieron este año los zamoranos.
Romasanta ha desarrollado sus últimos años como entrenador en la cantera del Zamora CF donde consiguió el ascenso del equipo cadete a Autonómica.
