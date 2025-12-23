Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Miguel Losada deja de entrenar al Noname

Los malos resultados llevaron a una decisión de mutuo acuerdo entre el entrenador y el Club

Miguel Losada.

Miguel Losada. / LOZ

Manuel López-Sueiras

Manuel López-Sueiras

El salmantino Miguel Losada ha dejado de ser entrenador del Noname Zamora que milita en Regional de Aficionados, según confirmaron a La Opinión fuentes del club. La decisión fue tomada de mutuo acuerdo y en las próximas horas el Noname espera anunciar el nombre del nuevo técnico.

Miguel Losada tomó las riendas del club zamorano en el pasado verano con el objetivo de consolidar en Regional de Aficionados al equipo recién ascendido. Pero la marcha en la Liga no está siendo satisfactoria y tras la derrota el pasado fin de semana ante La Bañeza por 0-2, el Noname se ha situado en el tercer puesto por la cola en el Grupo B de Regional de Aficionados.

