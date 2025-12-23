Miguel Losada deja de entrenar al Noname

El salmantino Miguel Losada ha dejado de ser entrenador del Noname Zamora que milita en Regional de Aficionados, según confirmaron a La Opinión fuentes del club. La decisión fue tomada de mutuo acuerdo y en las próximas horas el Noname espera anunciar el nombre del nuevo técnico.

Miguel Losada tomó las riendas del club zamorano en el pasado verano con el objetivo de consolidar en Regional de Aficionados al equipo recién ascendido. Pero la marcha en la Liga no está siendo satisfactoria y tras la derrota el pasado fin de semana ante La Bañeza por 0-2, el Noname se ha situado en el tercer puesto por la cola en el Grupo B de Regional de Aficionados.