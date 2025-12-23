Colby Rogers y Naspler, del Caja Rural CB Zamora, destacan por sus puntos y asistencias

Como era de esperar, el buen hacer del Caja Rural CB Zamora ante Oviedo ha tenido un reflejo inmediato en las estadísticas de los jugadores. Colby Rogers volvió a destacar por su potencial siendo, con 28 puntos, en segundo máximo anotador de la jornada, solo superado por Raúl Lobaco, precisamente del Alimerka, que sumó 30 puntos durante el choque. Del mismo modo, Toni Naspler también lideró uno de los rankings siendo con 7 uno de los máximos asistentes de la jornada.

La trabajada victoria ante Alimerka este domingo (104-102) deja un balance de 6-7 para los de Saulo Hernández que ahora mismo son sextos en la tabla, Hay que recordar que la Primera FEB no se detiene y este próximo fin de semana hay liga. El equipo zamorano tiene un más que complicado compromiso ante el todopoderoso Estudiantes de Madrid, en un encuentro que será a domicilio el domingo a partir de las 12.30 horas. Será, sin duda, una oportunidad para crecer aunque nadie renuncia a dar la sorpresa.