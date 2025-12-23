Carbajales de Alba redobla su apuesta por el deporte con el estreno del 'Trail Valdoradas'

El mundo rural zamorano, durante gran parte del año, languidece debido a una galopante despoblación que solamente se ha frenado mínimamente en algunos municipios muy concretos para dar la vuelta a las estadísticas a nivel provincial. Sin embargo, hay algunas ocasiones especiales en las que la diáspora de estos pueblos regresa al hogar, como las fechas actuales de Navidad, la Semana Santa o las fiestas patronales. En los últimos años, esta lista de épocas ya consolidadas ha visto como se sumaban nuevos días de jolgorio a través de las competiciones deportivas, como es el caso de Carbajales de Alba, donde redoblarán su apuesta para el próximo año.

Sede desde hace más de una década de una de las pruebas tradicionales del Trofeo BTT Diputación de Zamora, el próximo 15 de febrero se ampliará la oferta deportiva de la localidad albarina con la creación de una nueva carrera. En este caso, se trata del 'Valdoradas Trail', que se convertirá en una de las citas fundadoras de la Zamora Trail Series, competición que aglutinará a las principales carreras de Zamora en esta modalidad. Por el momento, todavía faltan muchos detalles por anunciar, como el listado concreto de carreras, pero el cartel de la parada carbajalina incluye ya el logotipo de la nueva iniciativa.

En cuanto a la primera edición de la 'Valdoradas Trail', se trata de un evento organizado por el Ayuntamiento de Carbajales de Alba, que contará con la colaboración del Club Deportivo Carbajales en todo lo necesario para un correcto funcionamiento. Asimismo, la cita albarina cuenta con el apoyo de Caja Rural de Zamora, la Diputación de Zamora y las ya mencionadas Zamora Trail Series. Sobre sus recorridos, todavía no se conocen los detalles concretos, pero sí que habrá tres categorías diferenciadas. Por un lado, los amantes del trail podrán medirse en dos distancias: 20 kilómetros (con 550 metros de desnivel) y 10 kilómetros (con 350 metros de desnivel). Por otro lado, los senderistas compartirán, a su ritmo, el segundo recorrido.

Inscripciones abiertas

Desde este mismo lunes, las inscripciones para el estreno en el calendario de 'Valdoradas Trail' están ya abiertas a través de la plataforma disponible en la web de SmartChip (www.smartchip.es). El precio para la prueba 'reina' será de 15 euros, mientras que el resto de participantes deberán abonar 12 euros para su inscripción. En caso de querer sumar a esta oferta la comida posterior -arroz a la zamorana, como no podía ser de otra manera-, la cuantía se incrementará en 5 euros. Sea como fuere, todo queda dispuesto para que a las 11:00 del 15 de febrero los vecinos de Carbajales de Alba vibren de nuevo con el deporte.