El Taekwondo Benavente Quesos el Pastor primero por equipos en el Campeonato de Castilla y León sénior e infantil

El Taekwondo Benavente Quesos el Pastor brilló en el Campeonato de Castilla y León sénior e infantil, celebrado en el Polideportivo Las Adoberas de Cantalejo Segovia,

En total, se dieron cita más de 130 participantes de la región y el Taekwondo Benavente participó con 22 deportistas consiguiendo 4 oros y 3 platas en senior, siendo primero por equipos, además de 10 oros, 3 platas y 4 bronces, además primero por equipos, en infantil.

MEDALLAS SENIOR: +87K. MARCOS BAILEZ ORO, -68K. MARCOS LOPEZ ORO, -54K. BRUNO RUEDA PLATA, -53K. EVELYN CASTRO PLATA, -62K. ELVIRA MARTINEZ ORO Y MIRIAN UÑA PLATA, +73K. SARA BAILEZ ORO. PRECADETE A: -33K JAVIER GARCIA BRONCE, -44K. ENZO VELASCO ORO, -30K. JUNE GONZALEZ ORO, -33K. VERA UGIODS PLATA, -36K. CARLA ALMANZA ORO Y -40K. VICT5ORIA IGLESIAS PLATA. PRECADETE B: -27K. ERNESTO PRIETO ORO, HUGO MARTIN PLATA Y IZAN PRIETO BRONCE, -36K. SAMUEL RABANAL ORO,-40K. MARCOS SIMON ORO, -27K. NOA LOPES ORO, -33K. NOA ACEBES BRONCE, -40K. ANA CARRACEDO ORO Y AYLIS MARTINOVA BRONCE Y-44K.ADRIANA ARCE ORO.