Atletismo
La Muy Silvestre de Codesal 2025 ya esta lista: fechas, modalidades e inscritos de récord
La cita será este domingo 28 con 450 corredores
Habrá chocolatada y concurso de disfraces
Un año más, y ya van 13, la pequeña pedanía de Codesal se convertirá en epicentro del mejor atletismo en el que se aunará el deporte con la camaradería y un ambiente festivo que permitirá disfrutar de una memorable jornada. Con el apoyo de la Diputación y el Ayuntamiento de Manzanal de Arriba, sin olvidar a los pequeños patrocinadores privados que son vitales, este próximo domingo 28 de diciembre se podrá llevar a cabo una nueva edición de la carrera “Muy Silvestre” una cita consolidada que ha crecido desde los 15 participantes del primer año a los 450 que habrá este 2025.
A las 16.00 horas todo arrancará en un ambiente familiar, cercano y amable, como recuerdan sus responsables, con participantes divididos en varias modalidades.
Tres modalidades
Así, se repite la fórmula del Trail con 8 kilómetros de recorrido y 200 metros de desnivel positivos por senderos y caminos tradicionales hasta alcanzar la Peña Las Palomas donde, s el tiempo lo permite, se podrá observar el maravilloso paisaje de la Sierra de la Culebra, para después emprender el camino hacia la meta. Por lo que respecta a los senderistas o andarines afrontarán un circuito de 6 kilómetros, mientras que los menores de 14 años tendrán por delante un recorrido urbano de 2 kilómetros.
Al acabar, como también es tradición, chocolatada y concurso de disfraces que pondrá el broche de oro perfecto a una jornada en la que Codesal multiplica sus habitantes: de un centenar de vecinos a un millar de personas gracias a los participantes, familiares y acompañantes que llenarán por unas horas las calles del municipio con un imparte impacto económico y emocional.
