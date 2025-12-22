Entrenamientos, Copa de España y visita de Papá Noel: el judo zamorano recibe la Navidad a lo grande

Entrenamientos, Copa de España y visita de Papá Noel. El judo zamorano ha tenido un fin de semana intenso con varias paradas.

Por un lado, judocas de las categorías infantil, cadete, junior y senior tomaron parte en un entrenamiento federativo realizado en Valladolid, en el centro de tecnificación para deportistas de élite, donde pudieron entrenar con los mejores del panorama regional y también participaron en el curso federativo de preparación para cinto negro

Además, Elena Bahamonde participó en la última Copa de España en la categoría junior, que la Federación Española tiene programado en el circuito de copas, Campeonato que se celebró en Torrelavega con muy buenas noticias. Elena realizó una actuación muy buena llegando a la final y logrando la medalla de plata que suma a su palmarés, y es que hay que recordar que de siete copas en las que ha participado, Bahamonde consiguió meterse en seis finales.

Bahamonde, en el podio de una nueva Copa de España / Cedida

También el mismo sábado por la mañana la delegación Zamorana de Judo realizó en el pabellón municipal de Morales del Vino un entrenamiento para los judocas más pequeños, en las categorías de alevín, benjamín y prebenjamín un gran día para los pequeños deportistas que recibieron la visita de Papá Noel. Todos los presentes disfrutaron de la jornada, demostrando que hay cantera.

Así, unos 125 niños y niñas estrenaron el tatami nuevo que la Diputación de Zamora adquirió para la Delegación Zamorana de Judo y poder realizar este tipo de eventos.