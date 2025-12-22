Ajedrez
El Campeonato Provincial de Edad de Ajedrez de Zamora ya conoce a sus ganadores
La competición contó con la participación de 19 jugadores
P. F.
El Campeonato Provincial de Edad de Ajedrez, correspondiente a la temporada 25-26, ya conoce a sus respectivos ganadores, repartidos en media docena de categorías.
El Torneo se disputó en el Centro Social de Caja Rural, y se jugó desde las 10:00 hasta las 13:00, finalizando con la entrega de trofeos de rigor a los diferentes vencedores en Juvenil (U18), Cadete (U16), Infantil (U14), Alevín (U12), Benjamín (U10), y Pre Benjamín (U8). Los campeones de cada categoría fueron: David Campano (Juvenil), Angel Nodrid (Cadete), Samuel Peña (Infantil), Juan Martín (Alevín), Hugo Nemes (Benjamín), y Manuel Fernández (Pre Benjamín).
Las categorías se jugaron mediante Liga a una vuelta en categorías Infantil y Alevín, el resto mediante Match a doble partida. El torneo, que transcurrió con toda normalidad y sin incidencias, fue arbitrado por los árbitros autonómicos Aurelio Antón y José Vaquero, y estuvo organizado por la Delegación Zamorana de Ajedrez y el C.D. Ajedrez Zamora, y contó con la colaboración de Caja Rural de Zamora.
