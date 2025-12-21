Fútbol
El Zamora CF gana en Guadalajara y llama a la puerta del "play-off" (2-3)
Tras llegar al descanso sin goles, se vieron cinco goles en el segundo tiempo
A pesar del 1-3, los rojiblancos acabaron sufriendo
El Zamora CF se impuso en Guadalajara en el último partido de 2025 y llama a las puertas del play-off de ascenso.
Los de Óscar Cano vivieron una primera parte más igualada de lo deseado ante un rival en descenso, con ocasiones para ambos bandos, pero los dos porteros y el larguero y el poste evitaron los goles y propiciaron el 0-0 al descanso.
En la reanudación, con los mismos protagonistas no tardó en cambiar el panorama. A las primeras de cambio, Merchán aprovechaba para adelantar a los suyos pero la alegría duró segundos cuando los locales ponían el 1-1 en la siguiente jugada.
A partir de ahí, los de Cano tomaron el mando. La posesión era clara y faltaba materializarlo. En el 81' un gol anulado a Carbonell fue la antesala de minutos de lucha hasta que tras un córner, Luengo ponía el 2-1. Todo parecía encarrilado, aunque las ocasiones se intercalaron hasta que Farrel tras una magnífica jugada de Sancho ponía el 3-1.
Todo parecía hecho, pero los locales acortaban (2-3) poniendo el peligro el triunfo. Kike perdonó el cuarto y los locales tuvieron el tercero, pero fallaron a balón parado. al final 2-3 y tres puntos más.
((HABRÁ AMPLIACIÓN))
