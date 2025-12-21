Saulo Hernández, técnico del Caja Rural CB Zamora: "Lo que hemos visto hoy pasa una de cada 200 veces"

Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora, señalaba tras la victoria de los suyos por 104-102 a Alimerka Oviedo en la prórroga, que lo vivido en la mañana del domingo en el Ángel Nieto es "algo que ocurre muy pocas veces". Un partido que calificó como "mágico" y en el que quiso "agradecer a la afición" su apoyo, determinante para el triunfo.

Una primera parte “de lo peor” y una reacción descomunal

El técnico no escondió su enfado por el inicio del equipo ante Alimerka Oviedo: “Nuestra primera parte ha sido de lo peor que recuerdo como entrenador. Hay cosas que no son negociables”. Sin embargo, destacó el cambio radical de los suyos tras el descanso, espoleados por un público que "cuando se hacen las cosas rematadamente mal, nunca juzgan; siempre empuja”.

“En la segunda parte luchamos más que ellos, competimos más que ellos y fuimos al rebote como si fuera el último”, analizó, señalando que para dicha transformación, el pabellón fue clave: “Hay momentos en los que la energía se convierte en algo mágico. Hoy ha pasado”.

Con todo, Saulo no dejó escapar la ocasión para ser crítico: "Nosotros no podemos jugar así. Lo que ha pasado hoy ocurre una de cada 200 veces. Tenemos que intentar ser más como Alimerka Oviedo, un equipo muy regular a lo largo del partido, que da el 300% y que hace las cosas muy bien".

El ADN de Zamora y el valor de cada jugador

Hernández insistió en la identidad del equipo, un valor que no se dejó ver a lo largo de la primera mitad, pero que sí apareció tras el descanso. "Somos Zamora, un equipo hiperhumilde que debe trabajar más y mejor que cualquiera”, recordó, señalando que fue esa convicción parte de la revolución que se vivió en el tercer cuarto. Un periodo en el que comenzaron a brillar varios de sus jugadores.

"Colby Rogers ha estado descomunal", aseguraba Saulo Hernández, que repartió méritos entre los suyos por su papel tras el descanso: "Jonas y Joey han sido infinitamente mejores en defensa en la segunda mitad y Round y Stimyr han aportado su energía, así como Toni estuvo extraordinario en la dirección".

Un reparto de reconocimientos en el que también nombró al recuperado Roberts. "Un poquito de Ty es mucho Ty. Lleva dos meses y medio fuera y esto no es un videojuego. Al final ya no podía más y ha jugado más de lo que estaba previsto, pero nos ha devuelto esa electricidad que buscábamos cuando más la necesitamos", comentó, afirmando que se trata "del mejor jugador" del Caja Rural CB Zamora.

La prórroga, el mayor mérito

Para Saulo, lo más valioso no fue la remontada de 22 puntos, sino la capacidad mental del equipo para rehacerse tras dejar escapar el triunfo en el tiempo reglamentario: “Es muy difícil resetear cuando sientes que llegas al tiempo extra cuando tenías el partido en tu mano y lo has perdido tú. Pero lo han hecho. Con fallos, siendo jóvenes, pero han sacado adelante la prórroga”, destacaba, afirmando que ese es el tipo de carácter del CB Zamora.

Un espectáculo para el aficionado

El técnico, como resumen del partido, recordó que Oviedo anotó 19 triples y que, pese a ello y a un mal inicio, el Caja Rural CB Zamora fue capaz de luchar hasta el final y llevarse el encuentro en los detalles. "Ha sido un partido de muchísima calidad. Un extraordinario encuentro de Primera FEB para los que no somos entrenadores y espero que todo el mundo haya disfrutado de él”, concluyó.