El Estrela Futsal impone su condición de líder a un luchador River Zamora

El Caja Rural River Zamora acabó siendo superado con claridad en el Manuel Camba por el líder de su liga, el Estrela Futsal, que impuso sobre el parqué los motivos de su primer puesto hasta imponerse por 0-7.

Un buen arranque

El enorme talento del equipo visitante no hizo mella en los ánimos del cuadro blanquinegro, que saltó a pista voluntarioso y dispuesto a hacer sudar al líder.

La contienda se mantuvo abierta durante varios minutos, aunque el Estrela Futsal no tardaría en acertar con la meta zamorana.

Adiós a la resistencia zamorana

Corría el minuto 7 de partido cuando la resistencia del River Zamora tocaba a su fin. Paula, protagonista del envite, abría su cuenta y adelantaba a un Estrela Futsal que, ya por delante, no tuvo problemas en ampliar las diferencias poco después por medio de Sara Saoina.

Las jugadoras del River Zamora, camino de vestuarios. / Alba Prieto

Sin bajar los brazos

Pese al golpe, el River Zamora no bajó los brazos. Trató de pelear por el partido y llegó al descanso con opciones de dar un susto a su oponente de cara al segundo acto.

La voluntad blanquinegra hizo que el Estrela Futsal no estuviera del todo cómodo. Sin acierto para romper el partido, sabía que cualquier error podía condenarle. Sin embargo, al final, la calidad de sus jugadoras acabó por imponerse.

La sentencia, a la media hora

Tras media hora de lucha, el líder exhibió su poderío. Anotó el 0-3 por medio de Jenifer y, en apenas cuatro minutos, sentenciaba al River Zamora con otros dos goles.

Ya con 0-5, el cuadro local poco podía hacer. Estrela Futsal se vio ganador y no tuvo problema en cerrar la goleada con dos nuevos goles de Paula, quien coronó su actuación con un "hat-trick".