Raúl Pérez, entrenador del Recoletas Zamora tras caer ante Al-Qazeres en la Liga Challenge: "En verano hubiésemos firmado esta situación"

El cansancio, el rival y ellas mismas. Raúl Pérez explicaba qal término del choque que la derrota encajada ante Al -Qazeres fue fruto de muchas circunstancias, pero quiso recordar que las cacereñas son "un buen equipo" que llegaba a la capital del Duero con solo una victoria menos que las naranjas. "Están haciendo las cosas bien y se ha visto que individualmente tienen talento", aseguró el entrenador del Recoletas quien también expuso que el rival había preparado bien el partido y es que tuvo una semana entera para hacerlo, no como ellas que tuvieron el aplazado el miércoles, lo que sin duda fue un desgaste extra.

"Nosotros hemos priorizado mucho el tema de energía. Creo que el equipo dio el 100% y no puedo estar descontento. Sí se vio alguna mala toma de decisión, pero es normal. Llevamos tres partidos en una semana, prácticamente con nueve jugadoras y dos de ellas cojas, y al final creo que se ha notado, pienso que el otro día ya se notó", indicó el responsable de banquillo naranja.

GALERÍA | El CD Zamarat presume de cantera en un pabellón Ángel Nieto teñido de color naranja / Víctor Garrido / Víctor Garrido

Respecto al choque, puso en valor que "hemos tenido un momento muy bueno y teníamos el partido donde queríamos, a bajos puntos, porque al final no lo dábamos para más. Hubo un momento en el que nos pusimos ocho arriba y parecía que podíamos romper el encuentro, pero hemos tenido los peores minutos en defensa uno contra uno", recordó.

Al final, insistió, toca "quedarnos con lo positivo: hemos ganado dos, hemos perdido uno, seguimos sextos, y yo creo que necesitamos estas vacaciones como el comer".

Para concluir y viendo cómo llegan a las Navidades, confesó que hubiese firmado esta situación el pasado verano. "Creo que la gente no es consciente de lo que ha cambiado la situación del club. Las chicas están haciendo un trabajo espectacular y hubiéramos firmado el balance de 7-6. En todos los partidos estamos siempre peleando hasta el último minuto y eso habla muy bien del equipo, de cómo estamos y yo creo que hay que seguir. Si seguimos jugando a este nivel y recuperamos a la gente físicamente, pienso que el equipo va a estar peleando por meterse en play-off", concluyó.

Llega el parón

Ahora el primer equipo del CD Zamarat tendrá unos días de merecido descanso por las vacaciones de Navidad que conllevan un parón en la Liga Challenge. La próxima cita del Recoletas será el domingo 4 de enero en casa del Melilla, otro rival directo que ahora mismo les precede en la clasificación. Para entonces, en el club confían en haber recuperado efectivos.