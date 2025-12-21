Óscar Cano, entrenador del Zamora CF tras ganar al Guadalajara: "Me voy contento a las vacaciones"

El entrenador del Zamora, Óscar Cano, con tres puntos más en el bolsillo tras ganar al Deportivo Guadalajara, realizó una valoración del partido y admitió que "sabíamos que iba a ser un partido difícil, con muchas alternativas, y desde que yo estoy aquí no ha sido la mejor puesta en escena". "Nos ha costado superar su presión, pero cuando lo hemos hecho hemos creado peligro. Una de las características del equipo, de lo mejor que tiene, es que no hace falta que juegue bien para generar ocasiones. Honestamente ellos han sido mejores en la primera mitad. Pero en la segunda parte ya hemos estado mejor. Y sobre todo hemos sabido gestionar bien la posesión de balón, para empezar a generar ocasiones y jugar mejor, tratando de llegar al área rival, nos hemos puesto con merecimiento por delante en el marcador. El VAR detiene mucho el ritmo del partido, ya lo sabíamos y a eso nos hemos adaptado bien, por los parones que ha habido. Cano reconoció que no se pudo tener mejor despedida de año: "Me voy contento a las vacaciones de navidad. Los chicos, desde que yo estoy aquí, están haciendo un trabajo extraordinario, demuestran que tienen ganas, que son ambiciosos y son ya tres victorias fuera de casa, en una liga donde cuesta mucho ganar fuera". No obstante, el granadino resaltó que todavía hay aspectos que mejorar: "Si algo tenemos que mejorar sea seguramente en esos envíos al área y en la defensa de esos centros y jugadas", comentó.

Técnico rival

El técnico del Guadalajara, Pere Martí, hizo un análisis de lo que fue el encuentro: ´´Valoro la buena primera parte de mi equipo y creo que le ha faltado algo más de energía emocional y física en la segunda parte. Hemos hecho una buena primera parte y nos deberíamos haber ido por delante en el marcador. Sus mejores ocasiones han sido por errores nuestros. En la segunda parte nada más salir nos encontramos con un gol en contra que creo que es bastante evitable. Hemos tenido capacidad para reaccionar y hacerlo rápido. Luego con el 1-2 ya se pone todo muy difícil y el 1-3 nos condena mucho”.

También valoró las opciones de acudir al mercado de invierno para reforzar la plantilla: “Creo que es un momento de descansar. Ya habrá tiempo de tomar decisiones y espero que esta semana nos venga bien a todos para liberar la mente y volver con ganas a la vuelta de vacaciones. Sobre el calendario nada más volver de navidad: “Queda mucho por delante, pero es cierto que lo que tenemos a la vuelta de la esquina pueden ser definitivas o calificadas de finales, nuestros próximos enfrentamientos contra Talavera y Cacereño. El objetivo es estar en 20-23 puntos al final de la primera vuelta”, concluyó.