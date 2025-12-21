Félix Mojón, entrenador del BM Caja Rural Zamora tras ganar a BM Pinto en el último partido del año: "Ojalá nos sonría la suerte en 2026"

El BM Caja Rural Zamora se fue al descanso navideño con una victoria sólida ante BM Pinto (32-23) que confirma a los pistacho como campeones de invierno. Aun así, Félix Mojón no ocultó que el equipo no alcanzó el brillo que hubiera deseado en el cierre de 2025, si bien valoró de forma positiva el partido y miró con ilusión al próximo año.

Faltó "punch"

“Nos hubiera gustado tener un poquito más de punch, un poquito más de intensidad, o al menos que la pelota fuera un poquito más rápida”, confesó el técnico gallego al término del choque, confirmando que los "Guerreros de Viriato" no tuvieron su mejor tarde.

De hecho, el técnico reconoció que el equipo cumplió sin alardes: “Hemos sido funcionarios, hemos cumplido el trámite hasta donde nos ha exigido el rival”. Aun así, "la diferencia final acabó siendo de nueve goles", distancia que le dejó satisfecho.

Regularidad y seriedad como claves, Mojón valoró especialmente la constancia del equipo durante los 60 minutos: “No hemos entrado en esas espirales de error tras error que tenemos en muchos partidos. Hoy les pedía sobre todo ser serios, responsables en la pérdida de balones y en los repliegues”.

GALERÍA | BM Caja Rural Zamora - BM Vetusta / Alba Prieto

El entrenador destacó que el rival llegaba “muy justito” y que era fundamental no darle vida. También explicó que las rotaciones influyeron en el ritmo del encuentro: “Rotar mucho cuesta. Vienes frío, entras al campo y a veces tardas dos, tres, cuatro minutos en meterte”. Aun así, subrayó: “todos y cada uno han aportado”, señal de que el líder mantiene su fortaleza y gana efectivos.

Recuperar sensaciones y repartir minutos

En ese sentido, el técnico del BM Caja Rural Zamora apuntó que el partido permitió cumplir con un objetivo a desarrollar en Navidad: reforzar la confianza de algunos jugadores.

“Hablábamos Felipe (Barrientos) y yo de recuperar jugadores anímicamente. Intentar, por ejemplo, que Felipe (Ferreira) se mantenga tranquilo, que no se sienta presionado, que siga mejorando aunque sea pasitos pequeños”. Empuje al que respondió el brasileño con goles y talante defensivo.

Mojón celebró que el "Pistolero" logró ante BM Pinto “sumar más y recuperar un poco la sonrisa”. También valoró poder dar descanso a piezas clave como Pau Ortega y ofrecer minutos a otros jugadores que lo necesitan como Jortos: “un poquito también para hacer pruebas y para que todo el mundo tenga minutos buenos en pista”. Algo que será importante en el futuro.

Un año duro en lo personal

Antes de pensar en el futuro, Mojón hizo un balance de 2025. El técnico no escondió que este ha sido un año complicado para él fuera de la pista: “Muy duro, muy duro. Lejos de la familia, mis padres con problemas de salud, mi mujer en Galicia… se ha hecho largo y duro”.

Aun así, su balance deportivo es muy positivo: “Estoy muy contento, muy satisfecho. Hemos mantenido el núcleo duro del año pasado, las incorporaciones se han adaptado rápidamente, con los pivotes en una rápida línea ascendente, y el equipo cada vez está más acoplado”.

Además de destacar a los recién llegados, aseguró que el equipo "está creciendo mucho", y la exigencia interna también, porque los objetivos son claros: “Todos nos exigimos y ellos mismos exigen”.

Mirando a 2026 con ambición y prudencia

Sobre la segunda mitad de la temporada, la que tendrá lugar en 2026, el entrenador del BM Caja Rural Zamora se mostró cauto pero ilusionado. La meta está clara para él, pero no desprecia el camino pese al ilusionante liderato en la clasificación.

El BM Zamora posa con la afición / cedida

“De aquí a allá (por el ascenso que se escapó en 2025) hay un camino muy difícil y aquello es una lotería", comentaba, recordando lo ocurrido el pasado verano, cuando el BM Caja Rural Zamora cayó en el último partido y se quedó sin un ascenso que viajó a otro grupo de play-off.

"Esperemos meternos en la fase y, una vez dentro, trabajar muy duro, darlo todo y esperar que también nos sonría un poquito la suerte”, concluyó Mojón, mandando así un mensaje de esperanza muy propio de la ilusión de estas fechas.