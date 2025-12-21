Este es el deseo de Josh Farrell, delantero del Zamora CF, para 2026

“Que todo siga igual o que vaya a mejor”. Ese es el deseo del rojiblanco Josh Farrell para 2026 y así lo manifestó tras ganar este domingo al Deportivo Guadalajara en un encuentro en que se sumó una jornada más de éxitos en el Zamora CF. “Nosotros sabemos el grupo que tenemos, el equipo que tenemos, con jugadores de mucha calidad en todas las posiciones y al final eso se va a notar, hemos tenido lesiones, pero gracias a esa calidad en cada posición hemos sabido ganar los partidos”, indicó el delantero que vio recompensado su trabajo con el gol.

Respecto a los nervios por esa ansiada diana o la ansiedad, comentó que se puede sentir como cualquier delantero, aunque “es verdad que el míster, en ese sentido, viene bien porque nos apoya sobre todo en hacer que el equipo fluya, en seguir el juego. Las oportunidades vendrán y el gol vendrá solo al final”.

Respecto al choque, hizo su valoración al admitir que “en la primera parte los jugadores del Guadalajara han salido muy agresivos, muy intensos y a nosotros nos ha costado interpretar que quizás teníamos que hacer más cambios de orientación. En la segunda parte lo hemos interpretado mejor, sus saltos también llegaban más tarde… al final es normal porque esa intensidad no se puede aguantar 90 minutos y nosotros hemos sabido aprovechar eso”, concluyó el futbolista que ya inicia, al igual que sus compañeros, las vacaciones de Navidad.