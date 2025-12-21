Deportivo Guadalajara - Zamora CF: último esfuerzo de 2025

2015 llega a su fin y lo hace con un Zamora CF que se encuentra en su mejor momento del curso, tal y como lo atestiguan las últimas cuatro jornadas, en las que se han cosechado tres victorias y un empate. Esos resultados positivos han tenido repercusión directa en la confianza de una plantilla que quiere más y que todavía tiene margen de mejora, pero también se percibe en la clasificación, rozando ya el objetivo de asaltar los puestos de ascenso que es lo marcado por los máximos responsables para esta campaña.

Conscientes de que el play-off es una meta en la que quieren estar a finales del campeonato regular, el equipo de Óscar Cano prefiere ir jornada a jornada. En este caso, terminan el año (no la primera vuelta, cuya conclusión será el primer fin de semana de enero ante el Arenas) visitando a uno de los rivales de los que más se ha hablado en los últimos días, el Deportivo Guadalajara, que, a pesar de estar en puestos de descenso en Primera RFEF, ha demostrado al mundo de lo que es capaz al plantarle cara a todo un FC Barcelona que necesitó de todas sus armas para seguir vivo en Copa de Rey.

El Guadalajara del Barça

Es precisamente ese Guadalajara el que esperan los de Óscar Cano que llevan toda la semana preparándose para este último partido del año en el que buscarán un +3 que será el mejor regalo antes de las vacaciones navideñas. "El Guadalajara es un equipo muy bien conformado, que juega muy bien al fútbol, y que después del subidón anímico que han tenido esta semana con su partido de Copa, todo hace presagiar que va a ser un domingo en el que vamos a tener que hacer muchas cosas bien si queremos sacar un buen resultado allí", aseguró el entrenador rojiblanco. "Es una plantilla que juega muy bien al fútbol y es muy vertical: cuando no es el lateral el que trata de ganarte la espalda es uno de los interiores, el mediapunta, el punta… Tienen delanteros que van muy bien al espacio, que son un incordio constante, y debemos tener la atención muy afilada y detener muchas carreras que, además, son ordenadas", añadió el míster que tiene analizado a un oponente que "está muy bien construido, con muy buenos jugadores".

Otro paso al frente

Pensando en ellos mismos, y admitiendo esa mejoría experimentada por la plantilla del Duero, esta tarde (16.00 horas) los jugadores tendrán una nueva oportunidad de dar un paso al frente y en este sentido, Cano comentó que "aunque el equipo ha hecho muchas cosas buenas en los últimos partidos, quiero hacer muchas más". El granadino explicó que, en los últimos tramos de partido, cuando se ven por delante en el marcador, es "humano" sentirse cómodo defendiendo un resultado positivo, pero, indicó, que "a mí me gustaría hacer más cosas", y eso tratarán de hacer esa tarde si el fútbol y el panorama se lo permiten. "Uno de los márgenes de mejora es ese: gestionar los últimos minutos y ser capaces de tener secuencias largas con la pelota y acabar los partidos con otro sabor de boca". Para este encuentro, el staff técnico recupera a Sancho y la única baja es la de Loren Burón, que cumplirá su segunda jornada de sanción, mientras que Álvaro Romero sigue siendo duda. Con todo, no se esperan muchas variaciones respecto al último encuentro y es posible que Cano repita prácticamente con los mismos protagonistas para lograr el triunfo de despedida del año.

Enfrente, el entrenador rival aseguró que ya han pasado la resaca "copera" y están centrados en sus necesidades de Liga. "Espero que lo que vivimos nos de energía. Tenemos que mantener los valores como equipo que mostramos ante el Barcelona de compañerismo y valentía, y competir al máximo". En cuanto al Zamora CF, la idea de Martí es "ir hacia adelante y ser agresivos", ante un rival del que destacó su actual juego combinativo y que "llega en racha y con muy buenos jugadores. Habrá que hacer las cosas muy bien para meterle mano".