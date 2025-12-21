Cristina Lázaro, del Natación Benavente, roza el "top 10" en el Europeo

Cristina Lázaro Prieto, integrante del Natación Zamora, completó una sólida actuación en Polonia, donde tuvo lugar el Campeonato de Europa Máster, situándose en puestos importantes del ranking del Viejo Continente en su categoría.

La zamorana tomó parte en diversas pruebas con resultados brillante, dado el nivel que se pudo ver en la competición continental.

En 200 Estilos con un tiempo de 3:25.17 fue décimo primera; en 50 Espalda: 43.01 (12ª); en 100 Espalda: 1:32.37 (13ª); en 50 Mariposa: 37.32 (15ª) y en 100 Estilos: 1:31.34 (21ª).

Declaraciones del club

Más allá de los tiempos y las clasificaciones, desde el club quisieron “poner en valor la figura de Cristina como pilar fundamental de nuestro equipo Máster. Su participación en esta cita internacional no solo es un triunfo individual, sino el reflejo de un compromiso inquebrantable con los valores del equipo”. “Cristina personifica la disciplina y la pasión por la natación máster, llevando el nombre del club a las competiciones más prestigiosas del calendario europeo. Su esfuerzo diario y su disposición para representar nuestros colores son un espejo donde se miran tanto los nadadores más jóvenes como sus compañeros de equipo. Competir a este nivel requiere un sacrificio enorme, pero ver a Cristina defender cada brazada con ese orgullo por el club es lo que realmente nos hace grandes", señalaron desde la dirección técnica.