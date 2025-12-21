Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Kárate

Cinco medallas para Shotokan Benavente en el II Torneo de Navidad de Karate Villanubla

Se dieron cita 320 competidores de 11 clubes de Castilla y León

Expedición del Shotokan Benavente

Expedición del Shotokan Benavente / Cedida

P. F.

El C.D. Shotokan Karate Benavente regresó con cinco medallas del II Torneo de Navidad de Karate Villanubla 2025 que se celebró en Villanubla, en horario de mañana y tarde.

Concurrían al Campeonato 11 clubes invitados de toda Castilla y León con un total de 320 competidores en las modalidades de Kata, Kumite y ParaKarate.

Shotokan Benavente acudió como club invitado para representar a la provincia de Zamora, junto con el Club AKA de Zamora, y lo hizo con una delegación de 15 alumnos.

Arturo López fue oro en Parakarate; Galder Tapioles, plata en Kata Benjamín, mientras que Edurne Alonso (Alevín), Marcos Blanco (Cadete) y Dilayla Pérez (Infantil) se colgaron el bronce.

