Kárate
Cinco medallas para Shotokan Benavente en el II Torneo de Navidad de Karate Villanubla
Se dieron cita 320 competidores de 11 clubes de Castilla y León
P. F.
El C.D. Shotokan Karate Benavente regresó con cinco medallas del II Torneo de Navidad de Karate Villanubla 2025 que se celebró en Villanubla, en horario de mañana y tarde.
Concurrían al Campeonato 11 clubes invitados de toda Castilla y León con un total de 320 competidores en las modalidades de Kata, Kumite y ParaKarate.
Shotokan Benavente acudió como club invitado para representar a la provincia de Zamora, junto con el Club AKA de Zamora, y lo hizo con una delegación de 15 alumnos.
Arturo López fue oro en Parakarate; Galder Tapioles, plata en Kata Benjamín, mientras que Edurne Alonso (Alevín), Marcos Blanco (Cadete) y Dilayla Pérez (Infantil) se colgaron el bronce.
- Fallece Rufi Velázquez, la madre de las bibliotecas municipales de Zamora
- Campamento militar en Zamora: Ocho millones para tres nuevas edificaciones en Monte la Reina
- Los sismógrafos detectan un terremoto en este pequeño municipio zamorano
- Autovía Zamora-Portugal: La variante de Alcañices de la A-11 evitará el paso por el monte Sahú
- Miguel Ángel y José Antonio Castrillo: 'En los galgos, tener suerte es fundamental
- La jueza llama a declarar a Guarido, la viceinterventora y el exsecretario en la querella por denuncia falsa y malversación
- Prisión sin fianza para un empresario de Sanabria por presunta agresión sexual
- Alerta en la calle San Pablo: se abre un socavón repentino en la acera