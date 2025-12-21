El CD Benavente arrolla al Zamora B en un nuevo derbi provincial de la Regional de Aficionados

El CD Benavente se llevó con autoridad un nuevo derbi provincial en la Regional de Aficionados, en este caso frente a un Zamora B que fue arrasado por los tomateros. El encuentro se puso pronto de cara para los locales que en el minuto 16 se adelantaron y poco después pusieron distancias con goles de Sergio y Yeray. Los de Kike Ramos se revolvieron ante el segundo gol y acortaron distancias antes del descanso con Rodney de protagonista.

Sin embargo, en casa y en un derbi de estas características, los de Santi Redondo salieron en la segunda parte con una marcha más, y no perdonaron. Dos nuevos goles, en este caso de Turiel (uno de ellos desde los once metros) ante un Zamora B superado les dieron tres valiosos puntos antes de las vacaciones de Navidad.