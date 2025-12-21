Fútbol / Regional de Aficionados
El CD Benavente arrolla al Zamora B en un nuevo derbi provincial de la Regional de Aficionados
El equipo tomatero no da tregua en el Luciano Rubio y golea sin piedad a un filial rojiblanco que alarga su crisis de resultados
A. O.
El CD Benavente se llevó con autoridad un nuevo derbi provincial en la Regional de Aficionados, en este caso frente a un Zamora B que fue arrasado por los tomateros. El encuentro se puso pronto de cara para los locales que en el minuto 16 se adelantaron y poco después pusieron distancias con goles de Sergio y Yeray. Los de Kike Ramos se revolvieron ante el segundo gol y acortaron distancias antes del descanso con Rodney de protagonista.
Sin embargo, en casa y en un derbi de estas características, los de Santi Redondo salieron en la segunda parte con una marcha más, y no perdonaron. Dos nuevos goles, en este caso de Turiel (uno de ellos desde los once metros) ante un Zamora B superado les dieron tres valiosos puntos antes de las vacaciones de Navidad.
- Fallece Rufi Velázquez, la madre de las bibliotecas municipales de Zamora
- Aemet activa sus avisos amarillos: Castilla y León se prepara para una nueva oleada de nevadas
- Campamento militar en Zamora: Ocho millones para tres nuevas edificaciones en Monte la Reina
- Los sismógrafos detectan un terremoto en este pequeño municipio zamorano
- El pueblo de Ávila que enamora a los turistas por su casco histórico y su entorno natural
- Autovía Zamora-Portugal: La variante de Alcañices de la A-11 evitará el paso por el monte Sahú
- Miguel Ángel y José Antonio Castrillo: 'En los galgos, tener suerte es fundamental
- La jueza llama a declarar a Guarido, la viceinterventora y el exsecretario en la querella por denuncia falsa y malversación