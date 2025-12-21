El Caja Rural CB Zamora firma una remontada increíble ante Alimerka Oviedo

El Caja Rural CB Zamora cortó su racha de derrotas logrando imponerse por 104-102 a Alimerka Oviedo que obligó a los zamoranos a rendir al máximo en un partido que arrancó con una primera parte nefasta de los locales y acabó en éxtasis en el Ángel Nieto.

Primeras acciones

El encuentro arrancó con el público de pie en el Ángel Nieto, apoyando al máximo a un Caja Rural CB Zamora en busca de su primera canasta. Una acción firmada por Lo que tardó en inaugurar el tanteo más de tres minutos.

Igualdad inicial

Esa primera canasta marcó el guion a seguir: buscar robos de balón y castigar a los visitantes con canastas rápidas en transición. Sin embargo, no iba todo a ser tan fácil. Así lo demostró el parcial de 0-4 que igualó fuerzas, si bien Rogers igualó la contienda a continuación.

Primer golpe visitante

Ty Roberts volvía a pisar el Ángel Nieto y Saulo comenzaba pronto a mover el banco buscando un elevado ritmo de juego. Pero, Alimerka Oviedo, no se veía afectado por ello. Todo lo contrario, con una buena acción bajo aro y el primer triple del partido tomaba clara ventaja sobre un Caja Rural CB Zamora sin tino de cara a la canasta rival.

Máxima diferencia

El castigo a tanto fallo llegaba desde las manos de Nwaokorie, que con su segundo triple ponía la máxima en el marcador al paso por el ecuador del partido. Una renta que se estiró hasta los nueve puntos que obligaron a Saulo Hernández a pedir tiempo muerto (6-15, m. 5).

Una imagen del envite entre Caja Rural CB Zamora y Alimerka Oviedo. / C. J. T.

Fin del primer cuarto

No hubo cambio de tónica tras el receso, si bien Thrastarson puso fin a la sequía anotadora azulona con una bonita bandeja. Una gota de agua en un desierto que no impidió que los visitantes rompieran la barrera psicológica de los diez puntos pese a una nueva canasta de Naspler. La sequía de puntos local era tal que Alimerka Oviedo encaraba con comodidad el fin de cuarto (11-21, m. 8). Un tramo del duelo en el que a los zamoranos fueron incapaces de remontar el vuelo, pese a lograr Rogers el primer triple azulón del choque.

Inicio del segundo cuarto

El 14-24 con el que iniciaba el segundo cuarto exigía una mejor versión del Caja Rural CB Zamora. Y, en principio, los locales no parecían dispuestos a encontrar ese crecimiento. Lo intentaban, pero fallaban canastas fáciles mientras su rival seguía anotando. Desde dentro o desde el perímetro mediante Shelist, pero la renta crecía y no había respuesta.

Intento de reacción

Un tímido parcial de 4-0 con puntos de Van Zegeren y Roberts, el Caja Rural CB Zamora se mantenía en el partido. Con todo, la diferencia de eficacia era notable y así lo reflejaba el 23-37 que llegó tras una canasta de Naspler que llevó al técnico visitante a pedir tiempo muerto. Una parada técnica, para dar respiro a su defensa y evitar que los zamoranos terminaran por despertar.

Camino al descanso

Los seis minutos previos al descanso no cambiaron la dinámica. Peris amagó con desperezar a los suyos, pero las pérdidas de balón y los fallos en el lanzamiento se mantuvieron presentes para un Caja Rural CB Zamora que se veía un paso más lejos de la victoria tras un parcial de 2-7 en apenas 120 segundos. Un golpe que dejaba al bloque de Saulo Hernández con medio pie fuera del partido.

Descanso complicado

Las primeras canastas de Álvaro Martínez no pudieron retrasar lo inevitable. La falta de puntería y la defensa endeble del Caja Rural CB Zamora le ponían antes del descanso 20 puntos por detrás de Alimerka Oviedo en el marcador. Un luminoso que reflejaba un contundente 36-52 al paso por vestuarios tras un pequeño impass con más acierto del equipo de Saulo Hernández.

Inicio del tercer cuarto

El Caja Rural CB Zamora necesitaba de una segunda parte perfecta, pero sus primeros minutos del tercer cuarto no lo fueron. Los zamoranos siguieron cometiendo pérdidas de balón que beneficiaron a un Alimerka Oviedo que volvía de vestuarios con un parcial favorable de 0-5. Un nuevo golpe de autoridad asturiana que acabó con dos tiros libres de Roberts (38-57).

Primer despertar

Lejos de tirar la toalla, el equipo de Saulo Hernández se aplicó con más intensidad. Lo y Roberts, desde el perímetro, metían al pabellón en el partido. El base, con un segundo triple, enrabietó al Ángel Nieto y forzó el tiempo muerto visitante. Restaban 17 minutos de encuentro, se estaba lejos (47-60), pero el Caja Rural CB Zamora parecía camino de volver a ser él mismo.

Recorte de diferencias

Una canasta con tiro adicional de Rogers daba continuidad al despertar azulón. Una reacción a la que Van Zegeren contribuyó bajando la renta visitante a solo diez puntos (50-60). Porque, si bien el Caja Rural CB Zamora seguía fallando, y jugando algo acelerado, tampoco se libraba de errar lanzamientos un Alimerka Oviedo que le sentó mal el cambio de canasta.

Búsqueda de ritmo

Con un cuarto de hora por jugarse, el equipo de Saulo Hernández tenía una única tarea: encontrar la intensidad ideal para su juego. Debía aplicarse al máximo, pero sin sobrepasarse y caer en la precipitación. Manteniendo el salto que estaba ofreciendo a nivel defensivo, intentando correr sin forzar la jugada.

Camino a la remontada

Una gran canasta de Thrastarson, un tapón de Van Zegeren y un triple de Round ayudaban a descifrar el camino. Sin embargo, Alimerka Oviedo se resistía a capitular y mantenía cierta ventaja de cara al final del tercer cuarto. Minutos con el pabellón Ángel Nieto creyendo en la remontada e ilusionada con el 61-66 que ponía Naspler para delirio zamorano.

Explosión del pabellón

El rugido del Ángel Nieto hizo que el brazo de los asturianos se encogiera y el de Thrastarson se convirtiera en un rifle de francotirador para, con dos triples, culminar la remontada antes de los decisivos últimos diez minutos que arrancarían con las espadas en alto y 69-68 en el marcador.

Último cuarto

El Caja Rural CB Zamora arrancó el cuarto decisivo con atención a su rebote y sin complejos ante un Alimerka Oviedo que recuperaba la puntería para volver a tomar la delantera. Eso sí, ahora dentro de un intercambio de golpes en el que Rogers y Van Zegeren volvían a poner a su equipo por delante.

Máxima tensión

Las diferencias eran mínimas, como se esperaba antes del choque, y cada error contaba casi más que una canasta como la que firmaba Lo para el 77-76. Lo sabía Saulo Hernández, que pidió tiempo muerto en la siguiente canasta asturiana ante un posible bajón de los suyos.

Golpe azulón

El parón vino bien al Caja Rural CB Zamora que encontró en Thrastarson la forma de abrir hueco en un marcador que Rogers dinamitó con un triple (82-78, m. 36).

Final apretado

Ni siquiera un triple visitante puso ya nervioso al cuadro local. Rogers ponía el 87-81 y, pese a un nuevo triple astur, la quinta falta de Towns y sus protestas daban aire al Caja Rural CB Zamora, impulsado por el 91-86 obra de Naspler.

Camino a la prórroga

Sin embargo, Alimerka Oviedo se resistió a capitular, recortó diferencias y apostó por fallar un tiro libre y jugarse el partido a la prórroga. Cosa que logró, gozando incluso de bola para ganar tras un fallo de Roberts (91-91).

Tiempo extra

Los cinco minutos extra se abrieron con un triple por equipo. Una serie que alargó Rogers con el 97-94, al que respondió Lobaco. El americano empujaba a los suyos, pero los visitantes no dejaban de ver aro desde lejos y se ponían 99-100.

Triple decisivo

Los asturianos respondieron la siguiente canasta zamorana y tuvieron dos tiros libres para asegurarse la victoria. Fallaron los dos y Rogers volvió a aparecer desde su casa para clavar un triple que ponía el 104-102 a cinco décimas del final. Tiempo que permitió a los visitantes tirar un triple, pero no anotar, dejando así el triunfo en manos de un Caja Rural CB Zamora que despertó justo a tiempo para cortar su racha de derrotas.