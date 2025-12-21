El Caja Rural CB Zamora, a cambiar la tendencia negativa frente al Alimerka Oviedo Baloncesto

El Caja Rural CB Zamoravuelve hoy a pistar su feudo, el Ángel Nieto, con la firme intención de poner fin a su mala racha de resultados en un partido que se presume eléctrico ante Alimerka Oviedo Baloncesto. Un choque con comienzo a las 12.30 horas que enfrenta a dos clubes "hermanados", pero enfrentados por un triunfo que puede valer su peso en oro a final de temporada.

Situaciones diferentes, dinámicas opuestas

Asturianos y zamoranos llegan al envite en diferentes situaciones. Por una parte, el Caja Rural CB Zamora está cómodamente situado en la clasificación con un balance de cinco victorias y siete derrotas que le otorgan la séptima plaza; mientras que los asturianos figuran en la tabla décimos con las mismas victorias, pero una derrota menos.

Eso sí, los hombres de Saulo Hernández saltarán a pista tras acumular tres derrotas consecutivas en sus últimos partidos, en tanto que su oponente buscará en Zamora hacerse con su tercer triunfo consecutivo.

Un oponente que va "al 300%"

Consciente del buen momento rival y de la necesidad de frenar la mala racha, el Caja Rural CB Zamora buscará recuperar su mejor juego ante el cuadro ovetense, un oponente muy exigente, pues es "capaz de jugar al 300% cada minuto", como comentó Saulo Hernández días atrás.

La clave: no cometer fallos

Más allá de su capacidad para exprimir al máximo su potencial, Alimerka Oviedo Baloncesto es un oponente "con gusto por un juego rápido", que practica un juego muy similar al del Caja Rural CB Zamora.

CB Zamora - Club Ourense Baloncesto / J. L. Fernández

Así lo señaló Saulo Hernández, explicando que por ello el duelo caerá "en favor del conjunto que menos fallos cometa", indicando que la clave del envite estará en la concentración y regularidad que puedan mostrar sus hombres en pista.

Más cansancio zamorano

Ese será el aspecto determinante y, en teoría, antes del salto inicial, los zamoranos parten con desventaja a la hora de evitar fallos, ya que su oponente llegará a la cita más "descansado" al no haber tenido encuentro intersemanal como sí tuvo el Caja Rural CB Zamora.

Vuelve Ty Roberts

Pese a esa diferencia en los tiempos de recuperación, Saulo Hernández confía en el trabajo del cuerpo técnico y los servicios del área física del club. Personal cuya labor ha permitido que para este domingo Saulo Hernández vuelva a contar con Ty Roberts, pieza fundamental para el Caja Rural CB Zamora.

El base, que ya tuvo unos minutos ante Obradoiro, intentará aportar para que los suyos dominen el ritmo del encuentro. Y si bien no podrá contar con una alta carga de minutos, su velocidad y talento pueden ser determinantes a la hora de impulsar al grupo y dar relevo tanto a Josep Peris como a Toni Naspler.

Rotación para un guion de partido eléctrico

Su vuelta, como la de un Jacob Round que sufrió un esguince semanas atrás, pueden ser determinantes en un encuentro entre dos equipos con gusto por correr y castigar en transición al oponente. Un duelo de desgaste continuo y rotaciones obligadas para conservar la energía hasta el bocinazo final.

Promoción conjunta

La contienda, para la que el Caja Rural CB Zamora espera contar con un importante impulso de sus aficionados, arrancó ayer con un acto entre ambos clubes en las instalaciones de su patrocinador en común. Pero, hoy, la camaradería quedará atrás para dar lugar a una lucha sin cuartel por sumar en una Primera FEB en la que cada detalle cuenta.