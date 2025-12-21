Fútbol / Liga Gonalpi
El Amigos del Duero, sin opción ante la Medinense
Un mal inicio de partido y el acierto de la local María Perrino dictaron sentencia
Área 11
Un Amigos del Duero con las fuerzas justas despidió el año con una clara derrota en feudo del CD Medinense, rival que dominó el choque ante las zamoranas de principio a fin.
Gol en contra al poco de empezar
No tardó mucho en encarrilar el choque el CD Medinense. Apenas habían transcurrido cuatro minutos cuando llegó el 1-0 por medio de Miriam. Un tanto que las visitantes encajaron sin bajar los brazos, pero sin poder hacerse con el dominio del envite.
Intento de resistencia zamorana
Tampoco capitularon las zamoranas con el 2-0 de Aroa sobre el cuarto de hora, ni con el 3-0 que firmó después la protagonista del envite, María Perrino.
De hecho, el CD Amigos del Duero tardó poco en responder a este último gol con el 3-1 de Houn a la media hora de partido.
Un penalti corta la reacción
Pero cualquier posible reacción zamorana quedó cortada por un penalti cometido tres minutos después. Un castigo que aprovechó María Perrino para hacer el 4-1 e incrementar su cuenta personal.
Sin solución tras el descanso
El duelo no registró más goles al descanso y, a diferencia del primer tiempo, el Caja Rural regresó tras el descanso más activo. Sin embargo, María Perrino tenía firme intención de destacar y con dos tantos en apenas seis minutos, cuando ya se superaba la hora de encuentro, sentenció la contienda.
De ahí al final, el partido estuvo en control de CD Medinense, justo vencedor que redondeó su triunfo con el 7-1 firmado por Aroa en el minuto 72.
