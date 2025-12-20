Fútbol / Tercera RFEF
El Villaralbo busca la victoria hoy ante el Unionistas "B" buscando disfrutar una Navidad tranquila en Tercera RFEF
Los azulones se enfrentan hoy al penúltimo clasificado, Unionistas "B", buscando tres puntos con los que alejarse de la zona baja de la tabla
El Municipal de "Los Barreros" acoge esta tarde, a partir de las 16.00 horas, el último partido de 2025 para el CD Villaralbo. Un encuentro frente al filial del Unionistas de Salamanca que se antoja determinante para que la escuadra dirigida por Oji disfrute de una Navidad tranquila en Tercera RFEF.
Cerca del peligro
Con 13 puntos en su casillero y sito en la 13ª plaza, el CD Villaralbo se encuentra ahora mismo en posición de peligro. La última derrota en casa del CD Guijuelo ha dejado a los azulones muy cerca de otros rivales por la permanencia, estando a tiro de Arandina CF o CDF Mojados, que le predecen en la tabla con los mismos puntos.
Por ello, Oji señalaba en los días previos la importancia de sumar los tres puntos ante un filial charro que ocupa la penúltima posición de la tabla y llega necesitado de una victoria a Villaralbo.
Recuperar la eficacia, clave
Los zamoranos confían en poder superar a su oponente y poner así rumbo a la zona tibia de la tabla, recuperando el positivo paso de jornadas anteriores. Una dinámica a la que regresará siempre que recupere la eficacia ofensiva, aspecto que le impidió lograr un mejor resultado hace siete días y que será clave para cerrar 2025 con un triunfo.
