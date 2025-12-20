Fútbol
Regresa por Navidad el Torneo de porteros y lanzadores de falta de Zamora
La cita tendrá lugar en La Llagona el próximo 27 de diciembre y su plazo de inscripción ya está abierto
El Torneo de porteros y lanzadores de falta de Zamora vuelve a escena estas navidades con la disputa de su séptima edición. Una cita programada para el próximo 27 de diciembre en el campo de fútbol municipal de Morales del Vino "La Llagona".
Un clásico navideño
El campeonato, organizado LH Management junto a la colaboración de Caja Rural, Diputación de Zamora, Ayuntamiento de Morales del Vino y Morales del Vino CF, es un "clásico navideño" y suele hacer las delicias de aficionados al fútbol gracias al enorme talento que demuestran sus participantes edición tras edición.
Plazo de inscripción, abierto por vía telefónica
El torneo cuenta ya con su plazo de inscripción abierto, pudiendo apuntarse para participar todos los jugadores y jugadoras que así lo deseen de cualquier categoría, desde benjamines hasta veteranos. Para ello, basta con apuntarse a través del teléfono 651485316 a través de Whatsapp, siendo el coste de cada inscripción de cinco euros.
Horarios
La séptima edición del Torneo de porteros y lanzadores de falta de Zamora tiene previsto su inicio a las 10.30 horas con la lucha por el título en categoría benjamín y en la categoría cadete. Un primer asalto al que seguirán los concursos alevín y cadete (11:30 horas), poniendo fin a la mañana la competición de juveniles y aficionados (12.00 horas).
- Prorrogada la gratuidad del transporte público de Buscyl para los menores de 15 años en Castilla y León
- Prisión sin fianza para un empresario de Sanabria por presunta agresión sexual
- ¿Nuevo atractivo turístico en Zamora? Una pareja de Torres del Carrizal emprende y apuesta por la trufa
- El Ayuntamiento de Molezuelas acumula 18 denuncias contra un ganadero por dejar las vacas sueltas
- Una pelea de madrugada en pleno centro de Zamora deja al menos un herido de 23 años
- Zamora tendrá la freidora industrial automática más larga de Europa
- La coqueta casa en el barrio zamorano de San José Obrero: 140 metros, dos plantas y con garaje
- Miguel Ángel y José Antonio Castrillo: 'En los galgos, tener suerte es fundamental