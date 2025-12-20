Regresa por Navidad el Torneo de porteros y lanzadores de falta de Zamora

El Torneo de porteros y lanzadores de falta de Zamora vuelve a escena estas navidades con la disputa de su séptima edición. Una cita programada para el próximo 27 de diciembre en el campo de fútbol municipal de Morales del Vino "La Llagona".

Un clásico navideño

El campeonato, organizado LH Management junto a la colaboración de Caja Rural, Diputación de Zamora, Ayuntamiento de Morales del Vino y Morales del Vino CF, es un "clásico navideño" y suele hacer las delicias de aficionados al fútbol gracias al enorme talento que demuestran sus participantes edición tras edición.

Cartel de la cita en Morales del Vino para lanzadores de faltas y porteros de Zamora. / Cedida

Plazo de inscripción, abierto por vía telefónica

El torneo cuenta ya con su plazo de inscripción abierto, pudiendo apuntarse para participar todos los jugadores y jugadoras que así lo deseen de cualquier categoría, desde benjamines hasta veteranos. Para ello, basta con apuntarse a través del teléfono 651485316 a través de Whatsapp, siendo el coste de cada inscripción de cinco euros.

Horarios

La séptima edición del Torneo de porteros y lanzadores de falta de Zamora tiene previsto su inicio a las 10.30 horas con la lucha por el título en categoría benjamín y en la categoría cadete. Un primer asalto al que seguirán los concursos alevín y cadete (11:30 horas), poniendo fin a la mañana la competición de juveniles y aficionados (12.00 horas).