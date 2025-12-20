El River Zamora celebra un trabajado triunfo

El River Zamora rubricó una trabajada y sufrida victoria ante el Xove, en un encuentro que no se resolvió hasta el tramo final. De principio a fin la igualdad reinó en el Manuel Camba, donde el equilibrio se veía en pista y marcador. Con un intenso 6-6 se llegó a los compases finales y ahí sí, el River Zamora supo hacer valer su calidad y factor cancha. Los goles de Francisco Javier y José Carlos acercaron la victoria que fue rubricada por un gran trabajo en defensa.