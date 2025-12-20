Fútbol Sala / Segunda B
El River Zamora celebra un trabajado triunfo
Tras 35 minutos de máxima igualadad ante el Xove, los capitalinos apretaron en defensa para defender una ventaja de dos goles
A. O.
Zamora
El River Zamora rubricó una trabajada y sufrida victoria ante el Xove, en un encuentro que no se resolvió hasta el tramo final. De principio a fin la igualdad reinó en el Manuel Camba, donde el equilibrio se veía en pista y marcador. Con un intenso 6-6 se llegó a los compases finales y ahí sí, el River Zamora supo hacer valer su calidad y factor cancha. Los goles de Francisco Javier y José Carlos acercaron la victoria que fue rubricada por un gran trabajo en defensa.
- Prorrogada la gratuidad del transporte público de Buscyl para los menores de 15 años en Castilla y León
- Prisión sin fianza para un empresario de Sanabria por presunta agresión sexual
- ¿Nuevo atractivo turístico en Zamora? Una pareja de Torres del Carrizal emprende y apuesta por la trufa
- El Ayuntamiento de Molezuelas acumula 18 denuncias contra un ganadero por dejar las vacas sueltas
- Campamento militar en Zamora: Ocho millones para tres nuevas edificaciones en Monte la Reina
- Los sismógrafos detectan un terremoto en este pequeño municipio zamorano
- Una pelea de madrugada en pleno centro de Zamora deja al menos un herido de 23 años
- Zamora tendrá la freidora industrial automática más larga de Europa