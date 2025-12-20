Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol Sala / Segunda B

El River Zamora celebra un trabajado triunfo

Tras 35 minutos de máxima igualadad ante el Xove, los capitalinos apretaron en defensa para defender una ventaja de dos goles

El River celebra uno de sus goles ante Xove

A. O.

Zamora

El River Zamora rubricó una trabajada y sufrida victoria ante el Xove, en un encuentro que no se resolvió hasta el tramo final. De principio a fin la igualdad reinó en el Manuel Camba, donde el equilibrio se veía en pista y marcador. Con un intenso 6-6 se llegó a los compases finales y ahí sí, el River Zamora supo hacer valer su calidad y factor cancha. Los goles de Francisco Javier y José Carlos acercaron la victoria que fue rubricada por un gran trabajo en defensa.

