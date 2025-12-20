El Recoletas Zamora acusa el cansancio y cae frente Al-Qazeres

Derrota del Recoletas Zamora en un intenso encuentro que no se decidió hasta los últimos compases y en el que los errores, sobre todo en ataque, y el cansancio acumulado marcaron el juego local (53-57). Tras ganar a Lima Horta Barcelona con autoridad y a Bosonit Unibasket en partido aplazado, el equipo de Raúl Pérez se presentaba de nuevo en el Ángel Nieto dispuesto a coronar su semana más intensa y despedir el año por todo lo alto. Para ello el reto estaba claro: dejar a un lado el lógico agotamento con el que llegaban las naranjas a esta cita y hacer un último esfuerzo ante un rival directo como era Al -Qazeres, un viejo conocido que desembarcaba en la capital del Duero con la idea de aguar la fiesta en el Día de la Cantera.

En un pabellón Ángel Nieto teñido de color naranja, arrancó el choque ante un rival directo en la clasificación. Tras un par de ataques fallidos por bando, fue la visitante Ramos la primera en acertar con la canasta inaugural de la tarde, dos puntos que Ana Pérez igualó segundos después. Ya con ambos conjuntos en harina, el ritmo fue creciendo sobre el parqué, aunque con muchos fallos en ataque, sobre todo por parte de las naranjas que arrancaron más erráticas que su rival. Este hecho fue bien aprovechado por las extremeñas que, más precisas bajo el aro, tomaron pequeñas rentas en el marcador (4-11, min. 5), obligando a Raúl Pérez a pedir el primer tiempo muerto del partido. El técnico trató de espolear a las suyas, pero los errores seguían siendo constantes, también en defensa, permitiendo a Al-Qazeres a imponer su estilo de juego hasta llegar a verse 8 arriba. Fue ahí cuando el Zamarat logró reaccionar. Con una mejora clara en el rebote y una defensa más férrea, las locales consiguieron frenar la sangría y meterse de lleno en la lucha, apoyadas también por el buen hacer de Fatou Filor y Aina que lideraron la ofensiva del Recoletas hasta el 13-17 con el que concluyó el primer cuarto.

Tras el inicio irregular, era necesario pisar el acelerador, pero los fallos de unas y de otras eran una constante sobre la pista. Dos minutos hubo que esperar para ver la primera canasta del segundo tramo y, afortunadamente, fue para el Zamarat, en concreto de Ana Tainta, aunque las cacereñas tampoco tardaron en responder. Acto seguido Eva Carregosa recortaba distancias con un triple al que también contestaron las foráneas que buscaban conservar sus pequeñas ventajas convirtiendo el partido en un intercambio de golpes en el que ninguno de los planteles conseguía brillar (20-24, min. 15). En el banquillo, Raúl Pérez no ocultaba su desesperación y movía su roster en busca de soluciones que hasta el momento no llegaban. El Recoletas estaba acusando el cansancio aunque se les pedía un último esfuerzo antes de las merecidas vacaciones que estaban a las puertas.

Bea Sánchez intentaba tirar de veteranía y desde la línea de 3 ponía al equipo a un punto, y poco después era Fatour Filor quien culminaba la remontada con dos nuevos puntos (25-24, min. 17). El primer reto se había logrado pero el baloncesto mostrado seguía sin desprender la frescura habitual, aunque las de Al-Qazeres también estaban desaprovechando opciones. Con un empate a 26 se entró en el último minuto antes del descanso, y con el Recoletas agotando posesiones, pero un tiro libre de Marta Fernández puso al Zamarat uno arriba para llegar al descanso 27-26, aunque con una evidente necesidad de mejora.

Foto de la failia del CD Zamarat / Victor Garrido

Segunda parte con necesidad de mejora

El choque se reinició con un Recoletas algo más cercano a su identidad y que, con más sufrimiento del esperado, intentaba despegarse en el electrónico, algo que conseguía a duras penas. Enfrente, los principales problemas en ataque eran ahora para Al-Qazeres ante la impotencia de su técnico, y poco a poco el Zamarat lograba poner algo de distancia (42-37, min. 29) para llegar a los últimos compases con un cuadro local más dominante con Pouye abriendo aún más la brecha (8 arriba), aunque un +2 sobre la bocina de las visitantes colocó el 45-39 con el que se llegó a los 10 minutos finales.

Un parcial de 0-4 volvió a poner a Raúl Pérez sobre aviso, y es que lo parecía casi hecho se volvía a torcer en un pequeño arreón de las visitantes (48-53, min. 35). El Al-Qazeres apretó y recuperó la confianza en sus opciones, prometiendo unos últimos cinco minutos de máxima tensión. Raúl Pérez volvía a parar el encuentro, buscando un nuevo ajuste entre las suyas. Con la tensión al máximo y dos abajo se entró en el último minuto y medio. La gestión de estos compases postreros iba a ser la clave. Al-Qazeres ampliaba a 4 su renta y Bea Sánchez volvía a reducir cuando restaban 40 segundos. Ahí sí, Ramos acertaba de nuevo y el partido moría con un Recoletas que acusó el cansancio de los últimos compromisos (53-57).