Baloncesto / Liga Challenge
Prueba de resistencia para Recoletas Zamora ante su cantera con el Al-Qázeres como oponente
Las naranjas en busca de su tercer triunfo consecutivo esta semana en la presentación de sus categorías inferiores en el Ángel Nieto
El Recoletas Zamora afronta esta tarde (17.00 horas) en el pabellón Ángel Nieto toda una prueba de resistencia buscando sellar sin mácula una de las semanas más duras de su calendario con éxito ante Alter Enersun Al-Qázares Extremadura. Tercer rival en apenas siete días para un conjunto naranja que quiere mantener su positiva trayectoria como local en esta Liga Challenge en el día de la presentación de su cantera.
Una semana dura, pero exitosa
El conjunto de Raúl Pérez iniciaba hace siete días un tramo de liga complicado con tres encuentros en apenas siete días. Tres choques, además, frente a rivales directos en la clasificación. Un "puerto de montaña" con el Ángel Nieto como escenario que Recoletas Zamora va camino de "coronar" de forma rotunda.
Lima Horta Barcelona mordió el polvo en casa de las zamoranas (82-55), que recuperaron también con victoria su envite frente al Bosonit Unibasket el pasado miércoles (64-61) aplazado en su día por las ventanas FIBA. Un "doblete" que fortalece al bloque naranja en su feudo, pista en la que hoy aspiran a superar a otro duro oponente: Al-Qázares Extremadura.
Un rival con mucho talento
Las extremeñas acuden al Ángel Nieto en séptima posición de la tabla, con una victoria menos que Recoletas Zamora, pero también con un partido pendiente respecto al bloque de Pérez. Números que no hacen justicia al plantel extremeño, plagado de jugadoras peligrosas como la pívot Nerea Liste, quien se llevó el "MVP de la semana" en la última jornada.
El talento gallego de Lucía Fontela o Clara Prieto desde el perímetro y los puntos de la tripleta portuguesa compuesta por Joshephine De Barros, Raquel de Lima e Inés Tavares dan idea de la potencia de un conjunto muy completo al que Recoletas Zamora intentará parar como ya detuvo a otros adversarios: apostando por el trabajo colectivo, una defensa férrea y tratando de dominar el rebote.
La base, a escena
La contienda será también especial para el CD Zamarat ya que, durante la misma, se realizará la presentación de la cantera naranja en el Ángel Nieto. n
- Prorrogada la gratuidad del transporte público de Buscyl para los menores de 15 años en Castilla y León
- Prisión sin fianza para un empresario de Sanabria por presunta agresión sexual
- ¿Nuevo atractivo turístico en Zamora? Una pareja de Torres del Carrizal emprende y apuesta por la trufa
- El Ayuntamiento de Molezuelas acumula 18 denuncias contra un ganadero por dejar las vacas sueltas
- Una pelea de madrugada en pleno centro de Zamora deja al menos un herido de 23 años
- Zamora tendrá la freidora industrial automática más larga de Europa
- La coqueta casa en el barrio zamorano de San José Obrero: 140 metros, dos plantas y con garaje
- Miguel Ángel y José Antonio Castrillo: 'En los galgos, tener suerte es fundamental