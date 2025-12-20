LaLiga
El Oviedo de Almada tampoco marca y se estrena empatando con el Celta en el Tartiere
EFE
Oviedo
Oviedo y Celta de Vigo empataron a cero en el estadio Carlos Tartiere en el estreno del uruguayo Guillermo Almada al frente del banquillo carbayón en un partido en el que los locales fueron más incisivos en la segunda parte, pero sin conseguir batir al meta rumano Ionut Radu.
El punto le sabe a poco a los asturianos, que cierran el año en zona de descenso después de haber encadenado en casa cuatro partidos con el mismo resultado (0-0), mientras que los gallegos se quedan en puertas de meterse en los puestos europeos.
