El Noname sucumbe ante La Bañeza, en estado de gracia

El CD Noname no pudo frenar la racha positiva de La Bañeza, en estado de gracia, que ganó por 0-2 a los zamoranos.

Buen arranque

La contienda arrancó con bastante igualdad sobre el verde de los anexos del Ruta de la Plata. El cuadro leonés no salía a morder al área zamorana y eso lo aprovechaba el cuadro de Miguel Losada para, esporádicamente, gozar de ocasiones en área rival.

Ocasiones sin éxito

No fueron pocas, pero el Noname careció de conexión en tres cuartos y un poco de acierto en su remate para aprovecharlas.

El duelo se iba con las espadas en alto a vestuarios. Con un Noname habiendo mostrado buena cara ante un cuadro leonés en plena lucha por el play-off de ascenso.

Despiste tras el descanso

La buena tónica local, sin embargo, se diluyó tras el intermedio. De hecho, no tardó ni 40 segundos en borrarse. Ese fue el tiempo que tardó el visitante Prieto en batir al local Ángel y hacer subir un 0-1 que obligaba al Noname a despertar.

Otro error que sale caro

Lo intentó el cuadro de Losada, pero lo hizo siempre de forma deslabazada. Además, para colmo de males, un disparo de Cuervo desde el centro del campo se colaba en la meta de Ángel poniendo el 0-2 en favor de La Bañeza, muy cómoda esperando en medio campo a su oponente.

Sin dejar de creeer con uno menos

El partido estaba cuesta arriba, pero el Noname no renunció a la victoria. Ni siquiera cuando Mathi vio la cartulina roja por una segunda amonestación. Sin embargo, las aproximaciones vía balón parado o centro al área nunca acabaron de cuajar.

A 2026 en la parte baja

Sin opción y con el tiempo cumplido, el Noname cerró el año con una derrota que le mantiene atado a la lucha por la permanencia. Sin demasiado margen de maniobra.