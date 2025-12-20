El CD Villaralbo cierra 2025 con un escaso empate ante el Unionistas de Salamanca "B"

El CD Villaralbo cerró 2025 con un insuficiente empate ante el Unionistas de Salamanca "B" en un partido que dominó, pero no pudo ganar por falta de puntería.

Inicio equilibrado

Arrancó la contienda con gran igualdad sobre el terreno de juego, si bien el CD Villaralbo se mostraba más sólido que los visitantes en los primeros compases. El equipo de Oji dominaba los tiempos y gozaba de opciones a balón parado para inquietar a Castillo, que tampoco tuvo que lucirse en exceso.

En ese cuarto de hora inicial, el CD Villaralbo marcó los tiempos y el filial salmantino apostó su suerte al contragolpe sin que ni unos ni otros pudieran respaldar con gol sus propuestas.

Primeras ocasiones

Lolo, con un tiro que repelió con esfuerzo Castillo, y el posterior córner con opción para Yago fueron las primeras ocasiones claras de un CD Villaralbo que se acercó también por medio de Peralta y Emma antes de cumplirse la media hora de partido. Tiempo al que siguió un tramo con opciones escasas, si bien Sergio Barbero acarició el 1-0 en el minuto 37 pudiendo evitar el empate con el que se alcanzó el descanso.

Emma protege el cuero ante el acoso de dos rivales. / Alba Prieto

Con energía tras el descanso

La segunda mitad arrancó sin que el CD Villaralbo cejara en su empeño, poniendo Peralta a prueba al meta rival con una gran internada en el minuto 50. Sin embargo, el ímpetu fue a menos y la contienda se fue igualando y perdiendo protagonismo en las áreas. No así en el centro del campo, con la colegiada tomando protagonismo entre faltas y tarjetas.

Uno más y mayor dominio

La pugna, intensa, por el triunfo y el cuero llevó al Unionistas de Salamanca "B" a quedarse con uno menos mediado el segundo acto. Una situación que aprovechó bien el CD Villaralbo para volver a generar ocasiones, pero los azulones carecían de "mordida".

Acoso sin derribo

Las tuvo de todos los colores el equipo de Oji, pero el filial charro resistió el acoso para garantizarse el punto en "Los Barreros". Un premio excesivo para los visitantes y escaso para los villaralbinos.