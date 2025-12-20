Fútbol
El Ciudad Rodrigo ahonda en la herida del Moraleja CF
Un solitario tanto de Honorato antes de la media hora de juego dictó sentencia
J. B.
El Ciudad Rodrigo ahondó en la herida de un Moraleja CFque alargó una semana más su mala racha pese a plantar cara al segundo clasificado en un partido que acabó con 0-1 en Moraleja del Vino.
De tú a tú
Los visitantes, segundos en la tabla, saltaron dispuestos a dominar la contienda desde el inicio, pero encontraron gran resistencia en un Moraleja CF que trató de buscarle las cosquillas con la velocidad de sus atacantes. Sin embargo, el gol local no acabó nunca de tomar forma.
Golpe de los salmantinos
Poco antes de superarse la media hora de juego, el guion de partido se volvió favorable al equipo salmantino al poner Honorato el 0-1 en el marcador. Un tanto para el que no encontró respuesta el cuadro de Óscar Sánchez antes del descanso.
Intentos sin éxito
En la segunda mitad, ante su necesidad por puntuar, el Moraleja CF trató de elevar líneas y lograr el empate. Pero su actitud y los cambios sirvieron de poco ante un Ciudad Rodrigo muy sóliido en tareas defensivas que demostró en suelo zamorano las credenciales que le sitúan entre los favoritos al título.
