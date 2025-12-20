Fútbol Sala
El Caja Rural River Zamora quiere hacer sudar al Estrela Futsal
Las blanquinegras se miden mañana al líder de la liga en el Manuel Camba
J. B.
Zamora
El River Zamora, penúltimo clasificado de la Segunda División Femenina, disputará mañana un duelo de máxima complejidad en el Manuel Camba. La escuadra blanquinegra recibe, ni más ni menos, que al líder de la categoría: Estrela Futsal.
Las zamoranas, con cuatro puntos en su casillero, son conscientes de la teórica superioridad de su rival mañana a partir de las 12.30 horas; un conjunto que solo ha perdido uno de sus trece encuentros hasta la fecha. Sin embargo, el River Zamora aspira a dar buena imagen y vender cara su derrota con el apoyo de su afición.
