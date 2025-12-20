Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Impresión 3D en ToroAmpliación horario nocturno en ZamoraPelea en pleno centro de ZamoraPrograma de Navidad en Zamora para este fin de semana
instagramlinkedin

Fútbol Sala

El Caja Rural River Zamora quiere hacer sudar al Estrela Futsal

Las blanquinegras se miden mañana al líder de la liga en el Manuel Camba

El River Zamora celebra uno de sus goles ante el Colegio San José.

El River Zamora celebra uno de sus goles ante el Colegio San José. / Alba Prieto

J. B.

Zamora

El River Zamora, penúltimo clasificado de la Segunda División Femenina, disputará mañana un duelo de máxima complejidad en el Manuel Camba. La escuadra blanquinegra recibe, ni más ni menos, que al líder de la categoría: Estrela Futsal.

Las zamoranas, con cuatro puntos en su casillero, son conscientes de la teórica superioridad de su rival mañana a partir de las 12.30 horas; un conjunto que solo ha perdido uno de sus trece encuentros hasta la fecha. Sin embargo, el River Zamora aspira a dar buena imagen y vender cara su derrota con el apoyo de su afición.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents