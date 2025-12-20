La Bovedana quiere alargar su buen momento en Salamanca

El CD Bovedana viaja esta tarde a Salamanca para, a partir de las 18.00 horas enfrentarse al CD Navega, adversario frente al que intentará firmar su cuarta victoria consecutiva intentando acercarse un poco más a los primeros clasificados de su grupo en Tercera División.

También a domicilio jugará hoy el Caja Rural Amigos del Duero que, a partir de las 16.30 horas, jugará en feudo del CD Medinense, tercera clasificado de una Liga Gonalpi en la que las zamoranas ocupan la novena plaza.