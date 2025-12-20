Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol Femenino

La Bovedana quiere alargar su buen momento en Salamanca

El CD Amigos del Duero cierra 2025 visitando al CD Medinense en la Liga Gonalpi

Formación de la Bovedana. | CEDIDA

Formación de la Bovedana. | CEDIDA

J. B.

El CD Bovedana viaja esta tarde a Salamanca para, a partir de las 18.00 horas enfrentarse al CD Navega, adversario frente al que intentará firmar su cuarta victoria consecutiva intentando acercarse un poco más a los primeros clasificados de su grupo en Tercera División.

También a domicilio jugará hoy el Caja Rural Amigos del Duero que, a partir de las 16.30 horas, jugará en feudo del CD Medinense, tercera clasificado de una Liga Gonalpi en la que las zamoranas ocupan la novena plaza.

