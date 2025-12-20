La Bovedana se da un homenaje en su visita al Navega

La Bovedana vence a domicilio con una goleada de escándalo ante el Navega por 0-5. El conjunto morado fue absolutamente superior en todos los aspectos del juego a las locales, que no pudieron plantar cara a un conjunto morado en un estado de forma arrollador.

La Bovedana mantiene así su buen momento y ya encadena cuatro victorias consecutivas que alzan al equipo hasta la sexta plaza. Por el otro lado, el Navega encadena su tercera derrota consecutiva y se acerca peligrosamente a las posiciones de descenso. Con un Hat-Trick y una actuación sobresaliente, Victoria fue la mejor jugadora del partido y se afianza como máxima artillera de la competición con 16 goles en apenas 12 partidos.

El partido comenzó con un Navega dispuesto a disputar el partido, con un sistema bien plantado y buscando frenar el ritmo de La Bovedana para salir al contragolpe y hacer daño de esta forma. Sin embargo, la presión alta del equipo morado fue demasiado asfixiante para un conjunto local que enseguida que se vio obligado a replegarse y a repudiar el balón. Las ocasiones para el conjunto morado iban proliferando y en una de ellas la defensa local cometió un penalti claro en el minuto 14´. Victoria transformó un penalti con seguridad, inaugurando el marcador y dando el primer golpe moral al Navega. A partir de ese momento, La Bovedana se mostró aún más dominante, generando un peligro continuo a las immediaciones de la portería de Mirabelli. El 0-2 llegó en el minuto 30´ con un gran gol de Bermejo, que culminó una buena jugada colectiva con un disparo ajustado imposible para la portera local. Apenas seis minutos después, Sofía firmó el 0-3 tras un buen movimiento entre líneas que aprovechó para batir de nuevo al Navega y prácticamente sentenciar el choque antes del descanso.

Más presión

Tras la reanudación, el Navega trató de reaccionar con cambios e intentando dar una mayor intensidad a su juego, buscando disputar más la posesión del balón y conectar algún contragolpe. Sin embargo, La Bovedana no se dejó sorprender y con una concentración absoluta controló el ritmo del partido y evitó cualquier intento de reacción de su rival. El equipo morado siguió generando ocasiones, combinando juego por dentro y por las bandas. La defensa local se mostraba incapaz de frenar el asedio constante del equipo de Bóveda de Toro y encajar más goles parecía solo question de tiempo. En el minuto 80, Victoria volvió a ver puerta, poniendo el 0-4 en el marcador tras un buen disparo superando la línea defensiva del Navega. El partido se cerró definitivamente en el minuto 88 con otro gol de Victoria, que completaba así un hat-trick brillante y se consolidaba como la gran figura del encuentro. El Navega, a pesar de algunos destellos de coraje y de corazón, no pudo evitar una derrota que evidencia la necesidad de una mejora en su unidad defensiva y de mayor contundencia en ataque. Un partido para el olvido para las locales.

La Bovedana se marchó del Vicente del Bosque con una victoria incontestable, reforzada mentalmente y mostrando su mejor versión tanto en defensa como en ataque. Mientras, en el otro bando, el Navega deberá trabajar para salir de los puestos peligrosos de la tabla y recuperar la confianza que ha perdido en estas últimas jornadas.