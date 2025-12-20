El Balonmano Zamora busca el mejor cierre para 2025 hoy ante BM Pinto en el Ángel Nieto

El Balonmano Caja Rural Zamora pone hoy punto y final a su 2025 ante su afición en el pabellón Ángel Nieto frente a BM Pinto, con el que medirá fuerzas a partir de las 20.00 horas para saltar también la primera vuelta de liga en su grupo de Primera División. Un punto al que llegará, de forma matemática, como líder, pero que quiere alcanzar con una sonrisa recuperando la senda de la victoria.

Toca hacer bueno el empate de hace siete días

Si bien el empate de la última jornada en casa de BM Sanse dejó "sensaciones muy positivas" por las circunstancias en las que la escuadra de Félix Mojón encaró la contienda, tanto el técnico gallego como sus hombres aspiran hoy a recuperar la senda del triunfo. Una victoria importante, pues mantendría los cuatro puntos de renta que los "Guerreros de Viriato" tienen sobre sus principales adversarios.

Las imágenes de la victoria del Balonmano Zamora contra el Arroyo Atlético Valladolid / Alba Prieto

Un adversario mejor de lo que dicen los números

Para ello, el BM Caja Rural Zamora deberá superar hoy a un BM Pinto que acude a la "perla del Duero" con mejor equipo del que refleja su clasificación. "Son un conjunto con jugadores de mucha calidad, muy buenos técnicamente y capacidad de decisión", avisaba Mojón sobre un oponente que, sin embargo, tras un buen inicio liguero se ha desplomado hasta la 12ª plaza del competitivo Grupo B.

Contra el impulso de jugar frente al líder

Los pistacho no se fían de los números del bloque madrileño que, si bien no ha conseguido ganar en sus últimos siete encuentros, ha plantado cara a los principales adversarios del bloque zamorano.

Además, tanto Mojón como sus hombres esperan un oponente que disfrutará del típico impulso anímico que supone jugar contra el líder. "Todos quieren ser quién te baje de la cresta de la ola", explicaba el técnico gallego, consciente de que ante el BM Caja Rural Zamora todo rival da el 200%.

Con todos para el encuentro

Para evitar que BM Pinto consiga ese objetivo, el BM Caja Rural Zamora encara el partido "en alerta", buscando dejar atrás la irregularidad del último choque con la vuelta a escena de Jortos, Lalo y Pau Ortega. Regresos que obligarán a Mojón a dejar a un jugador fuera de convocatoria.

El líder aspira, con todas sus piezas, a no entrar en el juego rival. Llevar la batuta, jugar sin precipitación y asentar las bases del último triunfo de 2025.

Lluvia de peluches

Por otra parte, cabe destacar que en los prolegómenos del encuentro el Balonmano Zamora celebrará este sábado su tradicional lluvia de peluches. Una iniciativa que realiza cada año para recoger juguetes y donarlos en beneficio de aquellas familias más desfavorecidas.