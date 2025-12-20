El BM Caja Rural Zamora se regala un último triunfo para cerrar 2025

El BM Caja Rural Zamora, celebró su título de "campeón de invierno" con una victoria, la última del año, ante BM Pinto. Un triunfo cómodo en un partido en el que se mostró muy superior pese a las dificultades. Pese a no brillar.

Centrados desde el inicio

Con la necesidad de hacer bueno el empate firmado en casa del BM Sanse y aprovechar el "pinchazo" de Grupo Covadonga, los "Guerreros de Viriato" saltaron a pista dispuestos a imponer su ley por última vez en 2025. Sin embargo, BM Pinto salió "respondón".

Los madrileños abrieron el tanteo y, pese al parcial de 0-2 con goles de Pau Ortega y David Gallego, mantuvieron alto su nivel competitivo. Intentando castigar a un bloque local que con un gran lanzamiento de Gigi y una contra finalizada por Oseguera ponía por primera vez tierra de por medio en el luminoso (4-2, m. 5).

Dominio del encuentro

El líder tenía el dominio del encuentro, pero quedaban muchos minutos por jugarse. Además, el arbitraje comenzaba a igualar fuerzas. Primero, con un siete metros en favor de los visitantes y, después, con la primera exclusión del choque señalada a Gigi tras el 5-3 firmado entre Medina y Pau Ortega.

Escudero busca la forma de desarmar la defensa rival. / Balonmano Zamora

La primera dificultad la salvó el BM Caja Rural Zamora sin problema. Con Escudero en la dirección y velocidad en la transición, la diferencia creció al 8-4 en el que llegó otros dos minutos de castigo para el cuadro local. Esta vez a Pau Ortega. Momento que, además, Félix Mojón aprovechó para hacer cambios.

La entrada de Guille, Néstor y Lalo mantuvo del líder. Una regularidad que le permitía pese a los fallos, gozar de una cómoda renta en el tanteo (10-6, m. 19).

Llegando al minuto 20, BM Pinto tuvo una buena ocasión para volver a meterse en partido. El BM Caja Rural Zamora entró en sequía goleadora y sufrió dos exclusiones consecutivas. Pero, a pesar de perder primero a Fer y luego a Escudero, el cuadr o local se las apañó para seguir por delante.

Buena ventaja a favor

Así, el líder entró a la recta final con un buen colchón de goles. Entre los fallos visitantes y el acierto de hombres como Uge o Néstor, el duelo entraba en los minutos previos al descanso con 14-8 en el marcador. Y ni una nueva sanción, a Felipe, parecía poder cambiar las tornas al encuentro.

BM Pinto, al amparo de un arbitraje favorable, trató de tensar el envite, pero el descanso llegó con un claro 15-10 en el marcador. Un buen resultado para lo visto en pista.

SIn confianzas pese a la ventaja, el BM Caja Rural Zamora abrió pronto el marcador y mantuvo las diferencias sin apuros. Pese al buen hacer madrileño, su intento por defender con avanzado o una nueva exclusión a Medina, la victoria seguían en la mano del cuadro de Félix Mojón.

Si bien la pugna seguía en pista, el tanteo iba siendo poco a poco más generoso para el líder. Tanto fue así que al técnico visitante no le quedó más remedio que pedir un tiempo muerto cuando, tras la exclusión de Delgado, su equipo encajó un parcial negativo de 0-2 que ponía una distancia de siete goles en el electrónico (20-13, m. 38).

El asueto devolvió un poco las fuerzas a BM Pinto, pero el cuadro de Viriato veía puerta con facilidad. Penetraciones de Felipe, buenos movimientos de Néstor... los minutos pasaban y el partido seguía "bajo control" para el líder de la clasificación del Grupo B.

Ley pistacho

El último cuarto de hora fue lo que el líder quiso. Cuando no se despistó, mantuvo su diferencia sin muchos problemas; cuando quiso hacer pruebas de cara al futuro o relajó un poco el tono, vio reducida la ventaja en el marcador. Eso sí, nunca vio peligrar partido, llegando a la recta final del mismo con un cómodo 28-22. Un tanteo más que favorable de cara a los cinco minutos finales. Una recta final en la que Uge, Lalo, Oseguera , Pau y Escudero regalaron los últimos goles de 2025 a una afición que aplaudió el 32-23 que cerraron un buen par de paradas de Pajares.